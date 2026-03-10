podul dintre românia și bulgaria de la ruse, se închide temporar pentru reparații

Traficul rutier pe Podul „Prieteniei” Giurgiu–Ruse va fi oprit joi, timp de cinci ore, pe ambele sensuri de mers, pentru efectuarea unor lucrări de asfaltare pe partea bulgară a podului.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu, restricția va fi aplicată în intervalul orar 10:00 – 15:00, perioadă în care circulația tuturor mijloacelor de transport va fi suspendată. Măsura îi vizează pe șoferii de autoturisme, microbuze, autocare și autocamioane care tranzitează frontiera dintre România și Bulgaria.

Lucrările vizează repararea îmbrăcămintei asfaltice pe partea bulgară a podului, iar reluarea traficului este programată începând cu ora 15:00, pentru toate categoriile de vehicule.

Polițiștii atrag atenția că restricțiile pot duce la aglomerări și timpi mari de așteptare în zona punctului de trecere a frontierei și recomandă șoferilor să își planifice din timp deplasările.

Pentru evitarea blocajelor, autoritățile recomandă folosirea unor rute alternative de trecere a frontierei, după cum urmează:

Județul Dolj: Calafat, Bechet

Județul Teleorman: Zimnicea, Turnu Măgurele

Județul Călărași: Călărași

Județul Constanța: Vama Veche, Ostrov, Negru Vodă, Lipnița, Dobromir

IPJ Giurgiu recomandă participanților la trafic să își reconfigureze traseele din timp, pentru a evita blocajele din zona podului Giurgiu–Ruse și întârzierile la trecerea frontierei.