portretele celor 11 principi ai transilvaniei, restaurate la sibiu: intră pe mâna experților de la muzeul brukenthal / foto

Un proiect cultural extrem important a fost demarat la Alba Iulia. În cadrul acestuia, portretele a 11 principi ai Transilvaniei, parte a colecției Bibliotecii Batthyaneum – filială a Bibliotecii Naționale a României, vor fi supuse unui proces complex de restaurare și conservare.

Lucrările vor fi realizate de echipa de experți restauratori condusă de Ioan Muntean, coordonatorul proiectului, împreună cu Cristina Fău, Ilie Mitrea și Andrei Popa, toți membri ai Laboratorului de Restaurare al Muzeului Național Brukenthal.

După finalizarea restaurării, portretele vor fi expuse publicului chiar în sălile Palatului Principilor, acolo unde liderii transilvăneni au locuit și au guvernat între anii 1571 și 1660.

Managerul Centrului Cultural „Palatul Principilor”, Robert Roman, a fost esențial în realizarea acestui demers, care marchează începutul unei colaborări promițătoare în protejarea și valorificarea patrimoniului cultural.