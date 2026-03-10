preluarea fabricii automecanica mediaș de către otokar, în pericol: vești îngrijorătoare de la consiliul concurenței

Consiliul Concurenței a anunțat marți, 10 martie, că analizează tranzacția prin care compania turcă Otokar intenționează să preia Automecanica SA din Mediaș.

Aceasta vine în contextul contractului pentru achiziția de vehicule blindate ușoare Cobra II, în valoare de 4,26 miliarde de lei, destinată Armatei Române.

Potrivit comunicatului Consiliului Concurenței, „în conformitate cu prevederile Legii concurenţei nr. 21/1996, această tranzacție trebuie autorizată de Consiliul Concurenţei, care o va evalua în scopul stabilirii compatibilităţii sale cu un mediu concurenţial normal şi va emite o decizie în termenele prevăzute de lege”.

Contractul Cobra II a fost câștigat de Otokar, însă o condiție esențială impusă de Romtehnica, compania națională prin care MApN a derulat achiziția, a fost ca majoritatea blindatelor să fie produse pe o platformă industrială din România. Astfel, turcii au intrat într-un parteneriat cu Automecanica SA.

Automecanica SA a fost preluată în noiembrie 2023 de Andrei Scobioală și de o companie înființată de Serghei Glinka. Atât Andrei Scobioală, cât și Serghei Glinka au fost anterior implicați în companii care au activat în Federația Rusă, conform informațiilor Digi24.ro, ceea ce a stârnit controverse în spațiul public.

În prezent, Otokar plănuiește achiziția a peste 96% din acțiunile Automecanica SA, în timp ce Ministerul Apărării cere despăgubiri din partea companiei turce pentru întârzieri înregistrate în „procesul local de producție”.

Tranzacția este acum în analiza Consiliului Concurenței, care trebuie să stabilească dacă achiziția este compatibilă cu normele concurențiale din România.