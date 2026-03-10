prețurile la motorină și benzină în pompe, marți dimineață în sibiu: sunt mai mari decât luni

Prețurile carburanților au crescut din nou în benzinării, marți, 10 martie, fiind a patra scumpire din această lună și a patra majorare de la izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu.
Cumulat, în ultimele zile, prețurile au urcat cu peste 50 de bani pe litru în unele stații.
Conform Peco-Online, comparativ cu ziua de 9 martie, o parte dintre benzinării din Sibiu au afișat astăzi prețuri mai mari atât la benzină, cât și la motorină, în special în cazul marilor lanțuri de distribuție.
În Sibiu, benzina s-a scumpit cu până la 15 bani pe litru
În 9 martie, benzina standard se vindea în municipiul Sibiu și în zona Miercurea Sibiului cu prețuri cuprinse între 8,21 și 8,43 lei pe litru.
Astăzi, 10 martie, prețurile au ajuns între 8,21 și 8,53 lei pe litru, în funcție de stație.
Cele mai importante modificări:
- Petrom – creștere de aproximativ 10 bani/litru (de la 8,23 – 8,24 lei la 8,33 – 8,34 lei)
- OMV – creștere de 10 bani/litru (de la 8,30 lei la 8,40 lei în Sibiu, iar pe A1 de la 8,43 lei la 8,53 lei)
- Rompetrol – creștere de 14 – 15 bani/litru (de la 8,26 – 8,27 lei la 8,41 – 8,42 lei)
În schimb, la unele stații prețurile au rămas neschimbate:
- Lukoil – 8,21 lei/litru
- Socar – 8,22 – 8,24 lei/litru
- Gazprom – aproximativ 8,30 lei/litru
În Sibiu, motorina a crescut chiar și cu 25 de bani pe litru
Pe 9 martie, motorina costa între 8,59 și 8,80 lei pe litru.
Pe 10 martie, prețurile au ajuns între 8,59 și 8,95 lei pe litru.
Cele mai mari creșteri au fost:
- Rompetrol – creștere de aproximativ 25 de bani/litru (de la 8,64 lei la 8,89 lei)
- Petrom – creștere de 15 bani/litru (de la 8,61 lei la 8,76 lei)
- OMV – creștere de 15 bani/litru (de la 8,68 lei la 8,83 lei, iar pe autostradă de la 8,80 lei la 8,95 lei)
La alte stații, precum Socar, Lukoil și Gazprom, prețurile au rămas la nivelul zilei precedente, între 8,59 și 8,68 lei pe litru.
Prețurile de la pompele din Sibiu, astăzi, 10 martie.
Benzină
|Preț (lei/litru)
|Lanț
|Stație și adresă
|8.21
|Lukoil
|Lukoil Sibiu, Str. Șoseaua Alba Iulia, nr. 118
|8.21
|Lukoil
|Lukoil Sibiu, Sos. Alba Iulia, nr. 77B
|8.22
|Socar
|Socar Sibiu, Str. Agricultorilor
|8.22
|Socar
|Socar Sibiu, Str. Gheorghe Dima, nr. 44
|8.22
|Socar
|Socar Sibiu, Str. Semaforului, nr. 2
|8.24
|Socar
|Socar Sibiu, Sos. Alba Iulia, nr. 108B
|8.30
|Gazprom
|Gazprom Miercurea Sibiului, DN 1 km 349+930
|8.30
|Gazprom
|Gazprom Sibiu, Ștefan cel Mare nr. 137A, 550316
|8.33
|Petrom
|Petrom Sibiu, Sos. Alba Iulia nr. 49, 550052
|8.34
|Petrom
|Petrom Sibiu, Calea Șurii Mari nr. 16B, 550089
|8.34
|Petrom
|Petrom Sibiu, Sos. Autogării – Sos. Alba-Iulia, 550018
|8.40
|OMV
|OMV Sibiu, B-dul Vasile Milea nr. 37B, 550331
|8.40
|OMV
|OMV Sibiu, Str. Alba Iulia 114, 550018
|8.41
|Rompetrol
|Rompetrol Miercurea Sibiului, Str. Victoriei 40
|8.41
|Rompetrol
|Rompetrol Sibiu, B-dul Vasile Milea FN
|8.41
|Rompetrol
|Rompetrol Sibiu, Str. Ion Neculce
|8.42
|Rompetrol
|Rompetrol Sibiu, Str. Caprioarelor Nr.1
|8.53
|OMV
|OMV Miercurea Sibiului, A1, 557150
|8.53
|OMV
|OMV Miercurea Sibiului, A1, 557150
Motorină
|Preț (lei/litru)
|Lanț
|Stație și adresă
|8.59
|Socar
|Socar Sibiu, Str. Agricultorilor
|8.59
|Socar
|Socar Sibiu, Str. Gheorghe Dima, nr. 44
|8.59
|Socar
|Socar Sibiu, Str. Semaforului, nr. 2
|8.61
|Socar
|Socar Sibiu, Sos. Alba Iulia, nr. 108B
|8.62
|Lukoil
|Lukoil Sibiu, Str. Șoseaua Alba Iulia, nr. 118
|8.62
|Lukoil
|Lukoil Sibiu, Sos. Alba Iulia, nr. 77B
|8.68
|Gazprom
|Gazprom Miercurea Sibiului, DN 1 km 349+930
|8.68
|Gazprom
|Gazprom Sibiu, Ștefan cel Mare nr. 137A, 550316
|8.76
|Petrom
|Petrom Sibiu, Sos. Alba Iulia nr. 49, 550052
|8.76
|Petrom
|Petrom Sibiu, Calea Șurii Mari nr. 16B, 550089
|8.76
|Petrom
|Petrom Sibiu, Sos. Autogării – Sos. Alba-Iulia, 550018
|8.83
|OMV
|OMV Sibiu, B-dul Vasile Milea nr. 37B, 550331
|8.83
|OMV
|OMV Sibiu, Str. Alba Iulia 114, 550018
|8.89
|Rompetrol
|Rompetrol Miercurea Sibiului, Str. Victoriei 40
|8.89
|Rompetrol
|Rompetrol Sibiu, B-dul Vasile Milea FN
|8.89
|Rompetrol
|Rompetrol Sibiu, Str. Ion Neculce
|8.89
|Rompetrol
|Rompetrol Sibiu, Str. Caprioarelor Nr.1
|8.95
|OMV
|OMV Miercurea Sibiului, A1, 557150
|8.95
|OMV
|OMV Miercurea Sibiului, A1, 557150
Creșterile din ultimele zile vin pe fondul tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu și al scumpirii petrolului pe piețele internaționale, ceea ce se reflectă rapid în prețurile de la pompă din România.
Ultima oră
- Descoperire în lupta cu Alzheimer: inteligența artificială anticipează boala cu o precizie uluitoare acum 2 minute
- Lot de 10 kilometri e aproape finalizat pe A1, Sibiu – Pitești: va fi deschis în vară / video acum 16 minute
- Fenomen rar: pești ai „Apocalipsei”, eșuați pe o plajă: turiștii spun că e semn rău / video acum 30 de minute
- Final de aventură: toți elevii și dascălii sibieni blocați în Dubai, au ajuns acasă acum 45 de minute
- Raluca Turcan anunță că legea pentru sprijinirea copiilor cu autism și sindrom Down, e aproape adoptată acum 45 de minute