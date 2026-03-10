prețurile la motorină și benzină în pompe, marți dimineață în sibiu: sunt mai mari decât luni
https://www.freepik.com/

Prețurile carburanților au crescut din nou în benzinării, marți, 10 martie, fiind a patra scumpire din această lună și a patra majorare de la izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu.

Cumulat, în ultimele zile, prețurile au urcat cu peste 50 de bani pe litru în unele stații.

Conform Peco-Online, comparativ cu ziua de 9 martie, o parte dintre benzinării din Sibiu au afișat astăzi prețuri mai mari atât la benzină, cât și la motorină, în special în cazul marilor lanțuri de distribuție.

În Sibiu, benzina s-a scumpit cu până la 15 bani pe litru

În 9 martie, benzina standard se vindea în municipiul Sibiu și în zona Miercurea Sibiului cu prețuri cuprinse între 8,21 și 8,43 lei pe litru.

Astăzi, 10 martie, prețurile au ajuns între 8,21 și 8,53 lei pe litru, în funcție de stație.

Cele mai importante modificări:

  • Petrom – creștere de aproximativ 10 bani/litru (de la 8,23 – 8,24 lei la 8,33 – 8,34 lei)
  • OMV – creștere de 10 bani/litru (de la 8,30 lei la 8,40 lei în Sibiu, iar pe A1 de la 8,43 lei la 8,53 lei)
  • Rompetrol – creștere de 14 – 15 bani/litru (de la 8,26 – 8,27 lei la 8,41 – 8,42 lei)

În schimb, la unele stații prețurile au rămas neschimbate:

  • Lukoil – 8,21 lei/litru
  • Socar – 8,22 – 8,24 lei/litru
  • Gazprom – aproximativ 8,30 lei/litru

În Sibiu, motorina a crescut chiar și cu 25 de bani pe litru

Pe 9 martie, motorina costa între 8,59 și 8,80 lei pe litru.
Pe 10 martie, prețurile au ajuns între 8,59 și 8,95 lei pe litru.

Cele mai mari creșteri au fost:

  • Rompetrol – creștere de aproximativ 25 de bani/litru (de la 8,64 lei la 8,89 lei)
  • Petrom – creștere de 15 bani/litru (de la 8,61 lei la 8,76 lei)
  • OMV – creștere de 15 bani/litru (de la 8,68 lei la 8,83 lei, iar pe autostradă de la 8,80 lei la 8,95 lei)

La alte stații, precum Socar, Lukoil și Gazprom, prețurile au rămas la nivelul zilei precedente, între 8,59 și 8,68 lei pe litru.

Prețurile de la pompele din Sibiu, astăzi, 10 martie.

Benzină

Preț (lei/litru)LanțStație și adresă
8.21LukoilLukoil Sibiu, Str. Șoseaua Alba Iulia, nr. 118
8.21LukoilLukoil Sibiu, Sos. Alba Iulia, nr. 77B
8.22SocarSocar Sibiu, Str. Agricultorilor
8.22SocarSocar Sibiu, Str. Gheorghe Dima, nr. 44
8.22SocarSocar Sibiu, Str. Semaforului, nr. 2
8.24SocarSocar Sibiu, Sos. Alba Iulia, nr. 108B
8.30GazpromGazprom Miercurea Sibiului, DN 1 km 349+930
8.30GazpromGazprom Sibiu, Ștefan cel Mare nr. 137A, 550316
8.33PetromPetrom Sibiu, Sos. Alba Iulia nr. 49, 550052
8.34PetromPetrom Sibiu, Calea Șurii Mari nr. 16B, 550089
8.34PetromPetrom Sibiu, Sos. Autogării – Sos. Alba-Iulia, 550018
8.40OMVOMV Sibiu, B-dul Vasile Milea nr. 37B, 550331
8.40OMVOMV Sibiu, Str. Alba Iulia 114, 550018
8.41RompetrolRompetrol Miercurea Sibiului, Str. Victoriei 40
8.41RompetrolRompetrol Sibiu, B-dul Vasile Milea FN
8.41RompetrolRompetrol Sibiu, Str. Ion Neculce
8.42RompetrolRompetrol Sibiu, Str. Caprioarelor Nr.1
8.53OMVOMV Miercurea Sibiului, A1, 557150
8.53OMVOMV Miercurea Sibiului, A1, 557150

Motorină

Preț (lei/litru)LanțStație și adresă
8.59SocarSocar Sibiu, Str. Agricultorilor
8.59SocarSocar Sibiu, Str. Gheorghe Dima, nr. 44
8.59SocarSocar Sibiu, Str. Semaforului, nr. 2
8.61SocarSocar Sibiu, Sos. Alba Iulia, nr. 108B
8.62LukoilLukoil Sibiu, Str. Șoseaua Alba Iulia, nr. 118
8.62LukoilLukoil Sibiu, Sos. Alba Iulia, nr. 77B
8.68GazpromGazprom Miercurea Sibiului, DN 1 km 349+930
8.68GazpromGazprom Sibiu, Ștefan cel Mare nr. 137A, 550316
8.76PetromPetrom Sibiu, Sos. Alba Iulia nr. 49, 550052
8.76PetromPetrom Sibiu, Calea Șurii Mari nr. 16B, 550089
8.76PetromPetrom Sibiu, Sos. Autogării – Sos. Alba-Iulia, 550018
8.83OMVOMV Sibiu, B-dul Vasile Milea nr. 37B, 550331
8.83OMVOMV Sibiu, Str. Alba Iulia 114, 550018
8.89RompetrolRompetrol Miercurea Sibiului, Str. Victoriei 40
8.89RompetrolRompetrol Sibiu, B-dul Vasile Milea FN
8.89RompetrolRompetrol Sibiu, Str. Ion Neculce
8.89RompetrolRompetrol Sibiu, Str. Caprioarelor Nr.1
8.95OMVOMV Miercurea Sibiului, A1, 557150
8.95OMVOMV Miercurea Sibiului, A1, 557150

Creșterile din ultimele zile vin pe fondul tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu și al scumpirii petrolului pe piețele internaționale, ceea ce se reflectă rapid în prețurile de la pompă din România.

