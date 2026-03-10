prețurile la motorină și benzină în pompe, marți dimineață în sibiu: sunt mai mari decât luni

Prețurile carburanților au crescut din nou în benzinării, marți, 10 martie, fiind a patra scumpire din această lună și a patra majorare de la izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu.

Cumulat, în ultimele zile, prețurile au urcat cu peste 50 de bani pe litru în unele stații.

Conform Peco-Online, comparativ cu ziua de 9 martie, o parte dintre benzinării din Sibiu au afișat astăzi prețuri mai mari atât la benzină, cât și la motorină, în special în cazul marilor lanțuri de distribuție.

În Sibiu, benzina s-a scumpit cu până la 15 bani pe litru

În 9 martie, benzina standard se vindea în municipiul Sibiu și în zona Miercurea Sibiului cu prețuri cuprinse între 8,21 și 8,43 lei pe litru.

Astăzi, 10 martie, prețurile au ajuns între 8,21 și 8,53 lei pe litru, în funcție de stație.

Cele mai importante modificări:

Petrom – creștere de aproximativ 10 bani/litru (de la 8,23 – 8,24 lei la 8,33 – 8,34 lei)

OMV – creștere de 10 bani/litru (de la 8,30 lei la 8,40 lei în Sibiu, iar pe A1 de la 8,43 lei la 8,53 lei)

Rompetrol – creștere de 14 – 15 bani/litru (de la 8,26 – 8,27 lei la 8,41 – 8,42 lei)

În schimb, la unele stații prețurile au rămas neschimbate:

Lukoil – 8,21 lei/litru

Socar – 8,22 – 8,24 lei/litru

Gazprom – aproximativ 8,30 lei/litru

În Sibiu, motorina a crescut chiar și cu 25 de bani pe litru

Pe 9 martie, motorina costa între 8,59 și 8,80 lei pe litru.

Pe 10 martie, prețurile au ajuns între 8,59 și 8,95 lei pe litru.

Cele mai mari creșteri au fost:

Rompetrol – creștere de aproximativ 25 de bani/litru (de la 8,64 lei la 8,89 lei)

Petrom – creștere de 15 bani/litru (de la 8,61 lei la 8,76 lei)

OMV – creștere de 15 bani/litru (de la 8,68 lei la 8,83 lei, iar pe autostradă de la 8,80 lei la 8,95 lei)

La alte stații, precum Socar, Lukoil și Gazprom, prețurile au rămas la nivelul zilei precedente, între 8,59 și 8,68 lei pe litru.

Prețurile de la pompele din Sibiu, astăzi, 10 martie.

Benzină

Preț (lei/litru) Lanț Stație și adresă 8.21 Lukoil Lukoil Sibiu, Str. Șoseaua Alba Iulia, nr. 118 8.21 Lukoil Lukoil Sibiu, Sos. Alba Iulia, nr. 77B 8.22 Socar Socar Sibiu, Str. Agricultorilor 8.22 Socar Socar Sibiu, Str. Gheorghe Dima, nr. 44 8.22 Socar Socar Sibiu, Str. Semaforului, nr. 2 8.24 Socar Socar Sibiu, Sos. Alba Iulia, nr. 108B 8.30 Gazprom Gazprom Miercurea Sibiului, DN 1 km 349+930 8.30 Gazprom Gazprom Sibiu, Ștefan cel Mare nr. 137A, 550316 8.33 Petrom Petrom Sibiu, Sos. Alba Iulia nr. 49, 550052 8.34 Petrom Petrom Sibiu, Calea Șurii Mari nr. 16B, 550089 8.34 Petrom Petrom Sibiu, Sos. Autogării – Sos. Alba-Iulia, 550018 8.40 OMV OMV Sibiu, B-dul Vasile Milea nr. 37B, 550331 8.40 OMV OMV Sibiu, Str. Alba Iulia 114, 550018 8.41 Rompetrol Rompetrol Miercurea Sibiului, Str. Victoriei 40 8.41 Rompetrol Rompetrol Sibiu, B-dul Vasile Milea FN 8.41 Rompetrol Rompetrol Sibiu, Str. Ion Neculce 8.42 Rompetrol Rompetrol Sibiu, Str. Caprioarelor Nr.1 8.53 OMV OMV Miercurea Sibiului, A1, 557150 8.53 OMV OMV Miercurea Sibiului, A1, 557150

Motorină

Preț (lei/litru) Lanț Stație și adresă 8.59 Socar Socar Sibiu, Str. Agricultorilor 8.59 Socar Socar Sibiu, Str. Gheorghe Dima, nr. 44 8.59 Socar Socar Sibiu, Str. Semaforului, nr. 2 8.61 Socar Socar Sibiu, Sos. Alba Iulia, nr. 108B 8.62 Lukoil Lukoil Sibiu, Str. Șoseaua Alba Iulia, nr. 118 8.62 Lukoil Lukoil Sibiu, Sos. Alba Iulia, nr. 77B 8.68 Gazprom Gazprom Miercurea Sibiului, DN 1 km 349+930 8.68 Gazprom Gazprom Sibiu, Ștefan cel Mare nr. 137A, 550316 8.76 Petrom Petrom Sibiu, Sos. Alba Iulia nr. 49, 550052 8.76 Petrom Petrom Sibiu, Calea Șurii Mari nr. 16B, 550089 8.76 Petrom Petrom Sibiu, Sos. Autogării – Sos. Alba-Iulia, 550018 8.83 OMV OMV Sibiu, B-dul Vasile Milea nr. 37B, 550331 8.83 OMV OMV Sibiu, Str. Alba Iulia 114, 550018 8.89 Rompetrol Rompetrol Miercurea Sibiului, Str. Victoriei 40 8.89 Rompetrol Rompetrol Sibiu, B-dul Vasile Milea FN 8.89 Rompetrol Rompetrol Sibiu, Str. Ion Neculce 8.89 Rompetrol Rompetrol Sibiu, Str. Caprioarelor Nr.1 8.95 OMV OMV Miercurea Sibiului, A1, 557150 8.95 OMV OMV Miercurea Sibiului, A1, 557150

Creșterile din ultimele zile vin pe fondul tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu și al scumpirii petrolului pe piețele internaționale, ceea ce se reflectă rapid în prețurile de la pompă din România.