programul de ridicare a deșeurilor în sadu și tocile

Primăria Sadu informează locuitorii că miercuri, 11 martie, va avea loc colectarea deșeurilor menajere în localitățile Sadu și Tocile. Pentru a asigura un proces eficient și fără probleme, cetățenii sunt rugați să scoată pubelele la poartă din timp.

Acțiunea face parte din programul regulat de gestionare a deșeurilor, care urmărește să mențină curățenia și ordinea în comunitate. Este important ca toți locuitorii să respecte aceste indicații pentru a facilita munca echipelor de colectare.