programul săptămânii la filarmonica din sibiu: un dirijor italian celebru vine la sala thalia

Săptămâna aceasta, Sala Thalia găzduiește două întâlniri muzicale distincte: un concert simfonic dirijat de maestrul italian Giancarlo De Lorenzo și un spectacol inspirat din opera mozartiană „Bastien și Bastienne”, dedicat publicului tânăr.

Joi, 12 martie, de la ora 19:00, la Sala Thalia, Orchestra Filarmonicii de Stat Sibiu va fi condusă de dirijorul italian Giancarlo De Lorenzo, invitat pe scena sibiană cu un program construit în jurul expresivității romantice și al muzicii de film. Concertul debutează cu „Valse triste” de Jean Sibelius, una dintre cele mai cunoscute pagini ale compozitorului finlandez, urmată de două lucrări ale celebrului compozitor italian Nino Rota, autor al unor memorabile partituri pentru filmele lui Federico Fellini: „Sinfonia Sopra una canzone d’amore” și Suita simfonică din muzica filmului „La strada”.

Dirijor cu o carieră internațională de peste trei decenii, Giancarlo De Lorenzo a colaborat cu numeroase orchestre din Europa, America și Asia, printre care Orchestra din Padova și Veneto, Orchestra „I Pomeriggi Musicali” din Milano, Orchestra din Bilbao, Orchestra din Toronto sau Orchestra din Belgrad. De asemenea, a dirijat concerte în importante săli ale lumii, inclusiv la Carnegie Hall din New York.

Programul săptămânii continuă vineri, 13 martie 2026, cu două reprezentații ale spectacolului pentru copii „Îndrăgostiții cu același nume”, programate de la orele 10:00 și 11:30.

Inspirat din opera „Bastien și Bastienne” de W.A. Mozart, spectacolul propune o reinterpretare contemporană, plină de umor și prospețime, realizată de regizoarea Ina Hudea. Cu o durată de aproximativ 45 de minute, montarea este gândită într-un ritm dinamic și accesibil atât copiilor, cât și publicului adult.

Spectacolul este realizat în cadrul disciplinei „Clasă de operă” a Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, sub îndrumarea conf. univ. dr. Ina Hudea, conf. univ. dr. Cristian Sandu și lect. univ. dr. Bianca Murariu. Distribuția îi aduce în prim-plan pe Raluca Nicoară, Rebecca Zaharia, Gabriel Fufezan, Sergiu Pârvulescu, Claudio Zahan și Dominic Miheț, alături de ansamblul format din Anda Popovici, Mali Csenge și Angela Mihancea. Scenografia minimalistă, semnată de Gabriel Hutera, completează o producție care a fost distinsă cu Premiul pentru scenografie, Premiul pentru originalitate și Marele Premiu la Festivalul Operelor Independente de la Iași.

În luna martie, Filarmonica de Stat Sibiu derulează campania „O floare pentru Thalia”, prin care publicul este invitat să transforme fiecare seară de concert într-un gest simbolic de primăvară. Spectatorii sunt încurajați să vină la concertele din luna martie cu o floare în ghiveci sau un butaș, contribuind astfel la înfrumusețarea spațiului exterior al clădirii.

Biletele sunt disponibile online și la casa de bilete a filarmonicii.

Mai multe informații despre evenimentele Filarmonicii de Stat Sibiu sunt disponibile pe filarmonicasibiu.ro și în aplicația Filarmonica Sibiu.

Acțiunile Filarmonicii de Stat Sibiu sunt posibile cu finanțarea Consiliului Județean Sibiu.