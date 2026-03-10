raluca turcan anunță că legea pentru sprijinirea copiilor cu autism și sindrom down, e aproape adoptată

Deputatul de Sibiu, Raluca Turcan, a postat pe Facebook un mesaj despre un proiect extrem de important, care vizează sprijinul acordat de stat persoanelor cu sindrom Down și copiilor cu tulburări din spectrul autist.

În mesaj, ea a anunțat că proiectul său a primit vot în unanimitate în Comisia de Sănătate a Camerei Deputaților, urmând să meargă la votul final. Proiectul prevede acordarea de consiliere psihologică gratuită, decontată integral din fondurile asigurărilor sociale de sănătate, pentru părinții copiilor diagnosticați cu tulburări din spectrul autist sau sindrom Down.

Redăm integral mesajul Deputatului de Sibiu, Raluca Turcan

“Vot in unanimitate în #ComisiaDeSănătate a Camerei Deputaților pe proiectul pe care l-am inițiat pentru a-i ajuta pe unii dintre cei mai încercați părinți și copii: cei afectați de tulburări din spectrul autist sau cu sindrom Down.

În spatele fiecărui copil diagnosticat cu autism sau cu sindrom Down există o familie care luptă în fiecare zi.

Mai exact, proiectul prevede acordarea de consiliere psihologică gratuită, decontată integral din fondurile asigurărilor sociale de sănătate pentru părinții copiilor diagnosticați cu tulburări din spectrul autist sau cu sindrom Down.

Azi, acest proiect a primit raport pozitiv de la Comisia de Sănătate și merge la votul final din Camera Deputaților.

În România, 14,3% dintre copiii de școală primară sunt diagnosticați cu tulburări din spectrul autist, potrivit datelor Institutului Național de Sănătate Publică din 2023.

Prin acest proiect, facem un pas hotărât spre o societate care are grijă de părinți și copii și care recunoaște efortul acelor mame și tați care nu renunță niciodată.

Mulțumesc mult colegilor din Comisia de Sănătate a Camerei Deputaților, Ministrului Sănătății pentru avizul favorabil și specialiștilor care au susținut acest proiect!”