românii își reconfigurează concediile: câteva destinații din europa sunt la mare căutare

Războiul din Orientul Mijlociu schimbă planurile de vacanță ale românilor.

Conflictul influențează vizibil comportamentul turiștilor români, care devin tot mai atenți la siguranța destinațiilor și la modul în care își organizează vacanțele.

Specialiștii din turism observă o schimbare clară în preferințele de călătorie, dar și o revenire la pachetele turistice organizate, în detrimentul rezervărilor făcute independent.

Interes mai mare pentru vacanțe în regiuni stabile

Reprezentanții agenției de turism arată că turiștii români încep să se orienteze tot mai mult către vacanțe în Europa, Africa și pe continentul american. Sunt preferate destinațiile considerate stabile din punct de vedere turistic și politic, cu infrastructură bine dezvoltată și cu experiențe variate pentru vizitatori.

Tot mai mulți călători caută itinerarii care îmbină istoria și cultura și aleg regiuni recunoscute pentru ospitalitate, accesibilitate și tradiția turistică.

În Europa începe să crească interesul pentru destinații precum Scoția, apreciată pentru peisajele spectaculoase, castelele istorice și atmosfera autentică. În același timp, țările nordice – Norvegia, Suedia, Finlanda și Danemarca – atrag turiști prin nivelul ridicat de organizare, natura impresionantă și orașele moderne.

Potrivit Wall-Street, destinațiile clasice din sudul și vestul Europei rămân, însă, printre cele mai căutate. Italia, Spania și Portugalia continuă să fie preferate pentru patrimoniul cultural bogat, gastronomia apreciată și varietatea de experiențe turistice, fiind considerate opțiuni sigure pentru vacanțe relaxante.

Africa și America câștigă teren

Potrivit reprezentanților agenției, pe continentul african se observă o creștere a interesului pentru circuite turistice care combină aventura cu descoperirea culturală.

„Africa va rămâne una dintre destinațiile de referință pentru iubitorii de natură și experiențe autentice. În același timp, nord-vestul Africii rămâne sigur pentru turiști. Marocul poate fi o destinație de vacanță ideală în această perioadă, iar Tunisia și Algeria devin opțiuni tot mai interesante pentru circuite ce includ situri istorice impresionante, orașe cu influențe mediteraneene și peisaje sahariene spectaculoase”, spune Carmen Pavel, fondatorul J’Info Tours.

Destinațiile de pe continentul american rămân, la rândul lor, în topul preferințelor, mai ales pentru turiștii care își doresc experiențe complexe și bine organizate.

Circuitele în Canada sau Alaska oferă combinații atractive între marile metropole și parcurile naționale spectaculoase, dar și obiective naturale celebre la nivel mondial, precum Cascada Niagara.

În America de Sud, itinerariile care includ Brazilia, Peru, Columbia, Ecuador, Chile sau Insula Paștelui atrag prin patrimoniul istoric impresionant, peisajele naturale spectaculoase și experiențele culturale autentice.

În oferta agenției se regăsesc și circuite aflate la mare distanță de România, precum programele turistice care includ Australia, Tasmania, Noua Zeelandă și Singapore, cu posibilitatea unei extensii în Fiji. Aceste călătorii sunt preferate de turiștii care își doresc vacanțe bine planificate, în destinații recunoscute pentru natura spectaculoasă și experiențele memorabile.

Croazierele, tot mai căutate în 2026

Un alt segment aflat în creștere este cel al croazierelor. Potrivit datelor agenției J’Info Tours, cererea pentru acest tip de vacanță este cu aproximativ 15-20% mai mare decât în 2025.

Cele mai solicitate itinerarii sunt cele din Marea Mediterană, Oceanul Atlantic – cu opriri în Insulele Canare (Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote) – dar și croazierele în Fiordurile Norvegiei, Alaska sau Caraibe.

Turiștii sunt atrași de acest tip de vacanță datorită confortului sporit, diversității experiențelor și posibilității de a vizita mai multe destinații într-o singură călătorie.