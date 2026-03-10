s-a schimbat ziua meciului uta - fc hermannstadt: partida se dispută mai repede

Liga Profesionistă de Fotbal a devansat ziua meciului UTA – FC Hermannstadt, din prima etapă a play-out-ului Superligii.

Deși inițial meciul UTA – FC Hermanstadt era programat pentru duminică, 15 martie, Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat o modificare importantă și a mutat această partidă vineri, 13 martie, de la ora 17.30.

Astfel, echipa lui Dorinel Munteanu va juca în meciul de deschidere al fazei play-out din SuperLigă.

În al doilea joc din play-out, FC Hermannstadt va juca la Sibiu cu FC Botoșani, LPF programând acest meci duminică, 22 martie, de la ora 19.00.

Sibienii iar startul în play-out de pe penultimul loc, unul retrogradabil direct și speră să prindă măcar un loc de baraj. FC Hermannstadt pornește cu 12 puncte, iar ultima clasată, Metaloglobus (6 puncte) pare deja retrogradată.

Pe locurile de baraj sunt la startul play-out-ului Unirea Slobozia (13 puncte) și Csikszereda (16 puncte). Petrolul, tot cu 16 puncte este și ea implicată în lupta pentru evitarea retrogradării.

Locurile 7 și 8 din play-out merg la barajul de menținere/promovare în SuperLigă, unde înfruntă formațiile clasate pe locurile 3 și 4 din play-off-ul Ligii 2.

Ultimele două clasate din play-out retrogradează direct în Liga 2.

PROGRAM ETAPA 1 PLAY-OUT:

Vineri, 13 martie

Ora 17.30 UTA Arad – FC Hermannstadt

Ora 20.30 Universitatea Craiova – FC Argeș

Sâmbătă, 14 martie

Ora 18.15 FCSB – FC Metaloglobus București

Ora 21.00 FC Rapid – Dinamo București

Duminică, 15 martie

Ora 15.00 Oțelul Galați – FK Csikszereda Miercurea Ciuc

Ora 20.30 Universitatea Cluj – CFR 1907 Cluj

Luni, 16 martie

Ora 17.30 FC Botoșani – Unirea Slobozia

Ora 20.30 Farul Constanța – Petrolul Ploiești