situație fără precedent în cârțișoara: peste 1.300 de oameni în pericol să rămână fără medic de familie

Cârțișoara s-ar putea confrunta în viitor cu o problemă serioasă: lipsa medicului de familie. Actualul doctor care îi consultă pe majoritatea locuitorilor are aproximativ 70 de ani, iar primarul comunei spune că nu știe cine ar putea să îl înlocuiască atunci când acesta nu va mai putea profesa. Într-o comună de doar 1.300 de locuitori, găsirea unui medic dispus să preia cabinetul ar putea fi o misiune dificilă.

Un localnic din Cârțișoara trage un semnal de alarmă dur privind starea sistemului medical local, punctând cifre îngrijorătoare: în anul 2026, localitatea a înregistrat 13 decese și niciun nou-născut.

„Privesc cu tot mai multă convingere spre necesitatea urgentă de a dezvolta serviciile medicale. Coada de ore de la medicul de familie nu face decât să ajute virușii să se răspândească. Avem nevoie de medic de luni până vineri și de specialiști: cardiolog, diabetolog, boli interne. Mi se spune mereu «nu se poate», dar sănătatea începe cu educația în școli și cu voința conducerii de a crea condiții,” afirmă acesta pe grupul de Facebook ,,Carțișoara: povesti, oameni, dezvoltare si tradiții” , reclamând lipsa politicilor de sănătate aplicabile.

Primar: „Trebuie să fim realiști, nu să vindem speranțe false”

Contactat de Ora de Sibiu, primarul comunei Cârțișoara, Vasilică Sorin Cârțan, a oferit o replică pragmatică, încercând să așeze discuția pe bazele economice ale realității rurale. Edilul subliniază că, deși își dorește tot ce este mai bun pentru comună, cifrele și bugetul impun limite severe.

„Avem un cabinet medical funcțional și un cabinet stomatologic. În prezent, suntem deserviți de domnul doctor Morariu Silviu, un profesionist desăvârșit care locuiește în satul vecin, Arpaș, și care are în grijă 80% din populația noastră. Restul cetățenilor sunt înscriși la alt medic din zonă, deci nimeni nu este lăsat în afara sistemului,” explică primarul.

Referitor la cererile pentru medici specialiști, edilul explică:

„Să fim realiști: suntem o comună de 1.300 de locuitori, nu de 5.000 sau 10.000. Un medic specialist nu poate veni pentru 10 pacienți, pentru că nu își poate acoperi cheltuielile. Mi-aș dori și eu cardiolog, neurolog și dotări ca în Franța sau Germania, dar trebuie să privim realitatea din România. Dacă venim cu promisiuni imposibil de realizat, nu facem decât să oferim o speranță falsă oamenilor, iar eu nu vreau să îi amăgesc pe cetățeni.”

Problema critică: Ce urmează după ieșirea la pensie a doctorului?

Dincolo de dorința pentru medici specialiști, primarul Cârțan atinge un punct sensibil, care ar putea lăsa Cârțișoara complet descoperită în viitorul apropiat.

„Marea mea îngrijorare este alta: doctorul Morariu are 70 de ani. Este un medic foarte bun, dar va veni un moment când nu va mai putea profesa. Întrebarea dureroasă este: de unde vom găsi atunci un alt medic de familie? Sunt multe comune care nu au nici măcar atât. În prezent, domnul doctor își împarte timpul între Arpaș și Cârțișoara, asigurând minimul necesar. Aceasta este bătălia reală: să păstrăm ceea ce avem într-un sistem național aflat în criză de personal,” a declarat edilul pentru Ora de Sibiu.

Educația în școli, un ideal greu de atins

Cât despre educația medicală în școli, primarul recunoaște importanța acesteia, dar vede obstacole logistice greu de surmontat în contextul actual: „Ar fi ideal să avem medici care să vorbească copiilor, să facem prevenție, dar la situația actuală, șansele sunt reduse. Trebuie să ne concentrăm pe acoperirea nevoilor de bază înainte de a visa la strategii complexe.”

DSP Sibiu: Medicii refuză comuna, dar și pacienții refuză medicii locali

Situația oficială a fost clarificată de Direcția de Sănătate Publică (DSP) Sibiu, care a explicat mecanismul prin care Cârțișoara a rămas „blocată” la servicii cu timp parțial. Directorul executiv al instituției, Ec. Cojocaru Nicolae Horațiu, a transmis citatele exacte care definesc acest impas:

„De situația la zi a cabinetelor medicale se ocupă Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CJAS Sibiu, în cazul de față), însă, la acest moment, din informațiile existente în registrele Direcției de Sănătate Publică Sibiu, locuitorii din Cârțișoara beneficiază de servicii de medicină de familie, oferite prin intermediului unui punct cu timp parțial de lucru, din partea Dr. Morariu Silviu Ștefan. Serviciile stomatologice sunt oferite, tot cu timp parțial, de către medicii Harpău Elena și Richter Dorit.”

Mai grav este motivul pentru care un medic cu normă întreagă lipsește din comună. Conform raportului DSP, vina este împărțită între medici și pacienții care aleg să fie înscriși în alte localități:

„Administrația locală a comunei Cârțișoara, a făcut demersuri pentru a aduce un medic cu program complet în localitate, însă din păcate, până la acest moment, încercările au rămas fără succes, pe de-o parte din cauza refuzului medicilor de a-și deschide cabinet aici, iar pe de altă parte din cauza refuzului pacienților de a ieși de pe listele altor medici de familie.”