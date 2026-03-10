șofer prins beat la volan în arpașu de sus: avea alcoolemie mare

În cursul nopții de luni, 9 martie, în jurul orei 23:30, polițiștii rutieri au oprit pentru control un autoturism în localitatea Arpașu de Sus.

La volan se afla un localnic în vârstă de 45 de ani. Testarea alcoolscopică a indicat o valoare de 0,84 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost transportat la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice.

Cercetările sunt continuate de către Poliția Orașului Avrig pentru stabilirea situației de fapt și aplicarea măsurilor legale corespunzătoare.