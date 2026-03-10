șofer prins beat la volan în arpașu de sus: avea alcoolemie mare

În cursul nopții de luni, 9 martie, în jurul orei 23:30, polițiștii rutieri au oprit pentru control un autoturism în localitatea Arpașu de Sus.
La volan se afla un localnic în vârstă de 45 de ani. Testarea alcoolscopică a indicat o valoare de 0,84 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost transportat la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice.
Cercetările sunt continuate de către Poliția Orașului Avrig pentru stabilirea situației de fapt și aplicarea măsurilor legale corespunzătoare.
Ultima oră
- Programul de ridicare a deșeurilor în Sadu și Tocile acum 10 minute
- Programul săptămânii la Filarmonica din Sibiu: un dirijor italian celebru vine la sala Thalia acum 14 minute
- Cabana Valea Aurie se extinde: hotel și pensiune cu restaurant pe strada Iazului acum 22 de minute
- Caravana medicală Polisano MedLife va oferi consultații gratis în Agnita acum 26 de minute
- Bloc din Sibiu modernizat complet: peste 100 de familii vor plăti mai puțin la încălzire acum 41 de minute