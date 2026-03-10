spațiu special pentru copiii cu boli incurabile, inaugurat la sibiu: din donații de peste 20.000 de euro / video foto

Asociația pentru Copil și Familie HEART a inaugurat marți „Casa ca acasă”, un spațiu special amenajat pentru copiii îngrijiți în cadrul Hospice „Dr. Carl Wolff” din Sibiu. Proiectul își propune să ofere confort, siguranță și un mediu cât mai apropiat de cel de acasă pentru micuții care au nevoie de îngrijire permanentă.

Amenajarea spațiului dedicat copiilor de la Hospice „Dr. Carl Wolff” a fost posibilă în urma Galei Caritabile „Dotăm o casă ca acasă”, organizată în luna noiembrie a anului trecut de Asociația pentru Copil și Familie HEART, în parteneriat cu Asociația Mâini Unite. În cadrul evenimentului s-au strâns peste 20.000 de euro, bani care au fost folosiți pentru dotarea și amenajarea spațiului destinat copiilor din hospice.

Noua „casă” include o bucătărie mare, luminoasă, complet utilată cu electrocasnice, gândită astfel încât copiii să poată avea parte de activități obișnuite, precum pregătirea clătitelor sau a biscuiților, exact ca într-o familie. Spațiul dotat mai include și o sufragerie, unde cei mici se pot uita la televizor sau se pot juca împreună.

În prezent, în Hospice-ul din Sibiu sunt îngrijiți nouă copii. „Am vrut să fie ceva cald și cât mai aproape de acasă. Eu, împreună cu Ana Scutea și Ana-Maria Micu, de la Mâini Unite, ne-am implicat în atragerea comunității, atât parteneri persoane juridice, cât și persoane fizice. Organizăm această gală caritabilă de patru ani. Anul trecut a fost a patra ediție, iar anul acesta ne dorim să fie cea de-a cincea. Ne-am propus o țintă de 20.000 de euro și am reușit chiar să o depășim. S-au donat bani, mobilier și electrocasnice, iar toate au ajuns aici, în acest spațiu”, a declarat Liliana Tempean, președinta Asociației pentru Copil și Familie HEART.

„Aveam nevoie de aceste dotări”

Președinta Hospice-ului Asociației „Dr. Carl Wolff”, Ortrun Rhein, a explicat cât de important este acest spațiu pentru copiii îngrijiți aici. „A venit într-un moment critic, când aveam mare nevoie de aceste dotări. A fost unul dintre cele mai bune lucruri care ni se puteau întâmpla. Hospice-ul primește sprijin din partea comunității, cum s-a întâmplat și prin Maratonul Sibiului, când am primit pătuțuri pentru copii, sau prin Asociația We Help. Ce ne lipsește însă este stabilitatea, acel sprijin constant”, a spus aceasta.

„Casa ca acasă” nu este doar un spațiu amenajat, ci un loc gândit pentru a aduce liniște, căldură și normalitate în viața unor copii care au nevoie de sprijin constant. Prin dotările realizate și prin atmosfera creată, proiectul urmărește să ofere un mediu în care copiii să se simtă în siguranță și să se bucure de momente simple, dar esențiale pentru bunăstarea lor emoțională.

Liste de așteptare: „Încercăm să acceptăm cazurile cele mai urgente”

Președinta Hospice-ului Asociației „Dr. Carl Wolff”, Ortrun Rhein, mărturisește că există o listă de așteptare pentru internarea copiilor. „Da, sunt trei, patru, chiar cinci copii pe listă. Încercăm să vedem mereu care este cazul cel mai urgent. Uneori un copil pleacă temporar acasă, la familie, și atunci putem primi altul. Sunt decizii foarte grele. În astfel de instituții nu poți lua o decizie care să fie echitabilă pentru toți. Unul pierde, altul câștigă. Trebuie să îți stabilești niște criterii ca să poți lucra și, chiar și așa, ai mereu sentimentul că nu faci totul perfect, dar altfel nu se poate”, a mai spus Ortrun Rhein.

Copiii îngrijiți în cadrul hospice-ului sunt cazuri paliative, adică suferă de boli incurabile, care necesită îngrijire pe termen lung. „Copiii noștri sunt toți cazuri paliative. Asta înseamnă că au boli terminale, pentru care nu există șanse de vindecare. La copii, însă, evoluția este diferită față de adulți și uneori pot trece doi sau chiar trei ani până la finalul drumului. În prezent îngrijim nouă copii, iar capacitatea este de zece locuri. De obicei păstrăm un loc liber pentru cazuri de urgență, când nu poți spune că nu ai loc, pentru că acel copil are nevoie imediată de ajutor”, a explicat președinta hospice-ului.

Copiii ajung la hospice din mai multe zone ale țării, nu doar din județul Sibiu. În prezent, printre cei îngrijiți se află copii din Sibiu, Sălaj, Alba Iulia și Cluj.

