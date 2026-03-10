un luptător din sibiu intră în ring cu un elvețian la gala efc. ”îl fac ko”

Sibianul Florin Mardiaș va intra în ring pe 27 martie, la Gala E.F.C.| Fight Clubbing de la Constanța, într-un duel internațional cu luptătorul elvețian Philipp Stöckli.

Pe 27 martie, în Sala Sporturilor „Simona Amânar” de la malul mării, se anunță un super eveniment dedicat kickboxing-ului, organizat de o colaborare inedită între Elite Fighting Championship, Fight Clubbing și CSM Constanța, la care vin 20 de luptători de top.

Main Card-ul evenimentului se va deschide cu o confruntare internațională la -72 kg, între luptătorul elvețian Phillip Stockli și valorosul sportiv sibian, Florin Mardiaș.

Reprezentând clubul Champions K1 Sibiu, Florin Mardiaș are parte de un program de antrenamente care îl solicită la maxim, totul pentru a prinde forma maximă la gala din 27 martie.

”M-am pregătit cel mai intens pentru acest meci, în viața mea nu am făcut astfel de antrenamente, câte trei pe zi. Am făcut zilnic două de tehnică și unul de forță și rezistență” a spus ”Diego”.

Luptătorul sibian promite un meci spectaculos. ”Nu am emoții pentru acest meci, deoarece mă simt foarte bine pregătit, cred că pot face meciul serii printr-un KO spectaculos. Mai ales că aceasta este punctul meu forte! Dacă meciul nu se termină prin KO, eu promit să fac cel mai spectaculos meci al galei” a spus Florin Mardiaș pentru Ora de Sibiu.

Elvețianul Philipp Stockli este mult mai experimentat, dar Florin Mardiaș este pregătit să arate că noua generație e gata să facă show. ”Îl cunosc foarte bine pe Florin și știu cât a muncit. Sunt convins că va face un meci spectaculos și poate produce surpriza serii. Le mulțumim sponsorilor noștri, Safeside CCR și Paradisul Termopanelor” a anunțat și antrenorul sportivului, Răzvan Tudor.

Gala de la Constanța va fi transmisă în direct pe DIGI Sport de la ora 20:00, dar și pe DAZN, ceea mai mare platformă online de lupte.