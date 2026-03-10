vizită oficială: volodimir zelenski vine în românia pentru discuții cu nicușor dan

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va efectua joi, 12 martie, o vizită oficială în România. În cadrul acestei vizite, Zelenski va avea o întrevedere cu președintele Nicușor Dan, conform informațiilor furnizate de surse apropiate digi24.ro.

Vizita președintelui ucrainean în România vine într-un context internațional complex, iar discuțiile dintre cei doi lideri sunt așteptate să abordeze subiecte de interes comun, inclusiv aspecte legate de securitatea regională și cooperarea bilaterală.

Detaliile suplimentare despre agenda întâlnirii nu au fost încă dezvăluite, dar se anticipează că aceasta va include și teme economice și politice de actualitate.