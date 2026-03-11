academia forțelor terestre din sibiu, centru militar internațional: studenți din sua, coreea și europa, la antrenamente / foto

La Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu a început modulul internațional „Interoperabilitate în acțiunile militare”.
Acest program are ca scop dezvoltarea și perfecționarea competențelor necesare integrării eficiente în structuri militare caracterizate de un nivel ridicat de interoperabilitate, specifice mediului operațional multinațional.
La modul participă studenți din anul III ai programului de studii Leadership militar, alături de studenți proveniți din instituții militare partenere din Austria, Grecia, Spania, Statele Unite ale Americii, Macedonia de Nord, Coreea de Sud, Slovacia, Belgia, Lituania, Republica Moldova, Georgia, Polonia și Portugalia.
Prezența acestora creează un cadru multinațional, unde cooperarea și interoperabilitatea sunt esențiale pentru succesul misiunilor comune.
Pe durata modulului, studenții vor folosi mecanisme de analiză a mediului operațional, vor studia diferite niveluri ale interoperabilității și vor aplica principiile procesului decizional militar în contextul acțiunilor multinaționale. O parte dintre activitățile practice se vor desfășura în Centrul Național de Instruire Întrunită „Getica”, unde participanții vor putea exersa și aplica concret conceptele studiate.
