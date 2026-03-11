accident grav în ruși: 4 persoane rănite / video

Un accident grav de circulație s-a produs în dimineața zilei de miercuri, 11 martie, în jurul orei 7:30, pe DN14, în localitatea sibiană Ruși.

UPDATE ORA 10:20 – Traficul rutier a fost reluat pe ambele sensuri.

UPDATE ORA 8:40 – Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit că un bărbat în vârstă de 47 de ani, domiciliat în Mediaș, în timp ce conducea un autoturism pe DN14, spre Mediaș, ar fi pătruns pe contrasens și ar fi intrat în coliziune cu un alt autoturism, condus de un bărbat în vârstă de 44 de ani, din localitatea Buia.

În urma evaluării medicale toate cele 4 persoane sunt transportate la spital:

o femeie din vârstă de 37 de ani a suferit un traumatism cranian și multiple contuzii (Buia)

un bărbat în vârstă de 72 de ani a suferit un traumatism cranian și multiple contuzii (Buia)

un bărbat în vârstă de 44 de ani a suferit multiple contuzii (Buia)

un bărbat în vârstă de 47 de ani a suferit un traumatism cranian și facial (Mediaș)

ȘTIRE INIȚIALĂ

Conform primelor date, două mașini au intrat într-o coliziune violentă, una dintre ele ajungând în șanțul de pe marginea drumului, într-un cap de pod.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Sibiu, echipajele de intervenție au fost mobilizate de urgență pentru gestionarea situației. La locul accidentului au fost trimise două ambulanțe SMURD, dintre care una cu medic, o ambulanță aparținând Serviciului de Ambulanță Județean și o autospecială de stingere.

Din primele informații, patru persoane au nevoie de îngrijiri medicale. În zonă se circulă alternativ.