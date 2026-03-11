băncile din dubai își evacuează birourile după amenințările iranului că sunt posibile ținte

Mai multe bănci din Dubai au decis să își evacueze personalul miercuri, 11 martie 2026, în urma amenințărilor Iranului de a ataca centrele economice și băncile din Orientul Mijlociu care au legături cu Statele Unite, conform unui raport al New York Times.

Banca globală Citi a cerut angajaților să părăsească sediul său regional din Centrul Financiar Internațional din Dubai, invocând „îngrijorări sporite de securitate”. Angajații au fost sfătuiți să se refugieze în locuri sigure, departe de birouri.

Standard Chartered a emis o avertizare similară, permițând angajaților să lucreze de la distanță, potrivit unor surse familiare cu situația. În Qatar, Banca HSBC a închis toate sucursalele, conform Reuters, deși reprezentanții băncii nu au oferit comentarii imediate.

Aceste măsuri vin pe fondul unui atac asupra unei bănci din Iran, pentru care Gărzile Revoluționare Islamice au acuzat Statele Unite și Israelul. Clădirea legată de Bank Sepah a fost atacată cu rachete, iar Iranul a declarat că are „mână liberă” asupra firmelor financiare americane din regiune.

Băncile și investitorii occidentali au fost atrași în regiune de lipsa impozitului pe venit și accesul la bogăția controlată de guvernele locale și industria petrolieră. Orașe precum Riad, Arabia Saudită, sunt considerate potențiale „puncte fierbinți” dacă tensiunile continuă să escaladeze.