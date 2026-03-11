bătrânel de 82 de ani, jefuit în propria casă: doi tineri din bruiu, reținuți

Ieri, 10 martie, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Avrig au reținut doi tineri, în vârstă de 19 și 22 de ani, din localitatea Bruiu, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de tâlhărie calificată, furt în scop de folosință și conducere fără permis.

Incidentul a fost sesizat prin 112 de un bărbat în vârstă de 82 de ani, din localitatea Nou Român, care a declarat că persoane necunoscute au pătruns în locuința sa, i-au sustras bani și cheile autoturismului, după care l-au încuiat în casă.

La fața locului s-a deplasat rapid un echipaj de poliție din cadrul Poliției Orașului Avrig, care l-a identificat pe apelant în afara locuinței, în timp ce verifica autoturismul. Bărbatul a confirmat că doi tineri au pătruns în imobilul său, i-au luat suma de 400 de lei, precum și cheile autoturismului și ale locuinței, și l-au încuiat în interior.

Pe baza probatoriului strâns, polițiștii i-au identificat pe cei doi tineri, iar la data de 10 martie, față de aceștia fiind dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore. Aceștia au fost încarcerați în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Covasna, urmând a fi prezentați instanței cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

Investigațiile ulterioare au stabilit că tânărul în vârstă de 19 ani ar fi sustras autoturismul persoanei vătămate și l-ar fi condus pe raza localității Nou Român, pentru ca apoi să-l parcheze înapoi în locul de unde l-a luat. De asemenea, acesta nu deține dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice.