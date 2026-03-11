consiliul județean sibiu a lansat licitația pentru parcul fotovoltaic din ațel: va acoperi 30 la sută din consumul anual

Consiliul Județean Sibiu a lansat licitația pentru construirea unui parc fotovoltaic de 2 MW în comuna Atel.

Acest proiect reprezintă un pas important spre dezvoltarea energiei regenerabile în regiune. Astfel, firmele interesate se pot înscrie în cursa pentru proiect, în valoare de 10,35 milioane de lei.

Caracteristicile proiectului:

3.384 panouri fotovoltaice și 20 invertoare

Producție anuală estimată: 2.727,55 MWh

Investiție totală: 10,35 milioane lei (fără TVA)

Durata contractului: 68 luni, incluzând proiectare, execuție, garanție și mentenanță

Perioada de garanție: minimum 60 de luni

Perioada de mentenanță: minimum 24 de luni

Parcul va include toate lucrările necesare: structuri de susținere, rețele electrice, sisteme de monitorizare și automatizare, iluminat exterior și securitate video.

Termen limită pentru depunerea ofertelor: 7 aprilie 2026

Prin acest proiect, județul Sibiu face un pas concret către energia regenerabilă și un viitor mai verde pentru comunitățile locale.