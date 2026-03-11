creșterea prețului petrolului, pe masa csat: guvernul pregătește luarea de măsuri

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că una dintre temele importante discutate în ședința de miercuri, 11 martie, a Consiliului Suprem de Apărare a Țării a fost impactul economic al războiului, în special creșterea prețurilor pe piața internațională a petrolului.

Șeful statului a precizat că autoritățile analizează mai multe scenarii privind evoluțiile economice și modul în care statul român ar putea reacționa în funcție de acestea.

„Al doilea punct de pe ordinea de zi a vizat situația economică și consecințele economice ale războiului, creșterea prețurilor pe piața internațională a petrolului. Aici am avut o expunere a domnului ministru al Energiei asupra situației generale și discuții cu primul-ministru, ministrul Energiei, ministrul de Finanțe asupra diferitelor scenarii la care putem să ne așteptăm și care va fi reacția statului român în funcție de aceste scenarii”, a spus președintele

Președintele a făcut și o distincție clară între piața petrolului și cea a gazelor naturale, subliniind că pentru gaze există deja un mecanism de protecție pentru consumatori.

„După cum știți, în ceea ce privește gazul, nu petrolul, în ceea ce privește gazul, guvernul a adoptat deja începând cu 1 aprilie o schemă de plafonare, de controlare a prețurilor astfel încât populația și companiile să nu fie afectate”. a mai transmis Nicușor Dan

Ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării a durat aproximativ trei ore. Pe agenda reuniunii s-a aflat și analiza dislocării temporare pe teritoriul României a unor capabilități militare, subiect considerat de asemenea unul important în contextul actual de securitate.