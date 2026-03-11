de ce tot cere adriana viliginschi arest la domiciliu. avocat: „nu este așa de coerentă cum și-ar dori” / video

Avocatul Adrianei Viliginschi, fosta concubină a omului de afaceri Adrian Kreiner din Sibiu, a transmis care sunt motivele pentru care clienta lui vrea să fie arestată la domiciliu. Potrivit acestuia, femeia se află sub „medicamentație puternică pentru depresie”.

Curtea de Apel Alba Iulia a respins miercuri ca nefondată contestația Adrianei Viliginschi. Ea a cerut ca măsura arestului preventiv să fie înlocuită cu arestul la domiciliu. (Detalii AICI)

Avocatul acesteia, Șerban Moga, a declarat, miercuri, că Adriana Viliginschi a solicitat arest la domiciliu până se clarifică situația efectului unor medicamente pe care clienta sa le ia, potrivit Agerpres.



„S-a contestat măsura arestării preventive. Se face o expertiză pe discernământ. Eu am mai multe dubii cu privire la acest discernământ, inclusiv cu privire la modalitatea în care au fost luate declarațiile până acum doamnelor. Știm că e vorba de persoane care se aflau sub medicamentație puternică și este posibil ca acest lucru să fi afectat inclusiv desfășurarea procesului” a declarat avocatul.

Avocatul a adăugat că Viliginschi „este într-o stare rea”, aflându-se „sub medicamentație și acum”. Potrivit acestuia, este vorba despre „o medicamentație puternică, cu efecte psihoactive, grave, pentru depresie”.

„Nu este așa de coerentă cum și-ar dori și nu știu dacă a fost nici în momentul inițial la care s-au luat acele declarații pe care le consideră instanțele și Parchetul incriminatoare”, a spus Moga.

Adriana Viliginschi este acuzată de procurori de complicitate la omor calificat în cazul crimei contabilei din Sibiu, ucisă de propria fiică, cu ajutorul unei asistente medicale din Cisnădie, cu scopul de a pune mâna pe averea acesteia. Măsura arestului preventiv a fost prelungită în cazul acesteia pentru încă 30 de zile, în prezent fiind încarcerată în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Deva.

