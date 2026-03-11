deficitul, investițiile și dobânzile: principalele provocări ale bugetului pe 2026

Premierul Ilie Bolojan a prezentat principalele direcții ale bugetului României pe 2026, într-un context economic dificil.
Proiectul de buget, publicat de Ministerul Finanțelor, urmează să fie aprobat de Guvern până la sfârșitul săptămânii și trimis Parlamentului pentru adoptare.
Potrivit Mediafax, premierul Bolojan a arătat că bugetul trebuie să răspundă simultan la cinci mari provocări:
- Reducerea deficitului bugetar și consolidarea echilibrului financiar
România trebuie să scadă deficitul cash de la aproximativ 7,7% din PIB (146 miliarde lei în 2025) la 6,2% din PIB (127,3 miliarde lei), echivalentul unei ajustări de circa 18,3 miliarde lei. Aceasta presupune cheltuieli mai responsabile și prioritizarea programelor statului.
- Menținerea unui nivel ridicat al investițiilor
Bugetul de investiții crește la peste 160 miliarde lei, aproximativ 8% din PIB. Prioritare rămân investițiile din PNRR, cu termene de absorbție până la sfârșitul lunii august, și peste 20.000 de proiecte publice în desfășurare.
- Gestionarea costului ridicat al dobânzilor
România va plăti în 2026 aproximativ 60 miliarde lei pentru dobânzi, echivalentul a 3% din PIB, sumă comparabilă cu valoarea programului Anghel Saligny pe cinci ani sau a construcției autostrăzii București–Pașcani.
- Reducerea cheltuielilor de personal și eficientizarea administrației
Ministerele și instituțiile publice vor trebui să își reorganizeze structurile pentru a face economii, păstrând în același timp sprijinul pentru categoriile vulnerabile, care rămâne în jur de 250 miliarde lei. Obiectivul este o administrație mai eficientă și mai apropiată de cetățeni.
- Punerea economiei pe baze mai sănătoase pe termen lung
Guvernul urmărește creșterea participării pe piața muncii, stimularea producției și exporturilor, precum și susținerea investițiilor private, pentru o economie mai competitivă și mai rezistentă.
Premierul Ilie Bolojan subliniază că succesul bugetului pe 2026 va influența stabilitatea financiară și ritmul de dezvoltare economică din următorii ani.
