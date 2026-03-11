deficitul, investițiile și dobânzile: principalele provocări ale bugetului pe 2026

Premierul Ilie Bolojan a prezentat principalele direcții ale bugetului României pe 2026, într-un context economic dificil.

Proiectul de buget, publicat de Ministerul Finanțelor, urmează să fie aprobat de Guvern până la sfârșitul săptămânii și trimis Parlamentului pentru adoptare.

Potrivit Mediafax, premierul Bolojan a arătat că bugetul trebuie să răspundă simultan la cinci mari provocări:

Reducerea deficitului bugetar și consolidarea echilibrului financiar

România trebuie să scadă deficitul cash de la aproximativ 7,7% din PIB (146 miliarde lei în 2025) la 6,2% din PIB (127,3 miliarde lei), echivalentul unei ajustări de circa 18,3 miliarde lei. Aceasta presupune cheltuieli mai responsabile și prioritizarea programelor statului. Menținerea unui nivel ridicat al investițiilor

Bugetul de investiții crește la peste 160 miliarde lei, aproximativ 8% din PIB. Prioritare rămân investițiile din PNRR, cu termene de absorbție până la sfârșitul lunii august, și peste 20.000 de proiecte publice în desfășurare. Gestionarea costului ridicat al dobânzilor

România va plăti în 2026 aproximativ 60 miliarde lei pentru dobânzi, echivalentul a 3% din PIB, sumă comparabilă cu valoarea programului Anghel Saligny pe cinci ani sau a construcției autostrăzii București–Pașcani. Reducerea cheltuielilor de personal și eficientizarea administrației

Ministerele și instituțiile publice vor trebui să își reorganizeze structurile pentru a face economii, păstrând în același timp sprijinul pentru categoriile vulnerabile, care rămâne în jur de 250 miliarde lei. Obiectivul este o administrație mai eficientă și mai apropiată de cetățeni. Punerea economiei pe baze mai sănătoase pe termen lung

Guvernul urmărește creșterea participării pe piața muncii, stimularea producției și exporturilor, precum și susținerea investițiilor private, pentru o economie mai competitivă și mai rezistentă.

Premierul Ilie Bolojan subliniază că succesul bugetului pe 2026 va influența stabilitatea financiară și ritmul de dezvoltare economică din următorii ani.