denunț la dna pe numele lui oana țoiu: se cere ridicarea imunității ministrei de externe

Avocatul Adrian Cuculis a înregistrat marți un denunț la DNA – Structura Centrală, vizând-o pe ministra de Externe Țoiu Oana Silvia.

Acesta o acuză pe ministra de Externe de abuz în serviciu în legătură cu modul în care au fost organizate repatrierile cetățenilor români aflați în Dubai, în contextul conflictelor armate care au provocat victime și răniți.

Potrivit Mediafax, în denunț, Adrian Cuculis susține că modul de coordonare și implicare a ministrului în procesul de repatriere a încălcat legea, existând suspiciuni privind abuzul în serviciu în formă autorală.

„În disonanta cu alte păreri, apreciez că în raport de modul de organizare al MAE și al responsabilităților și prerogativele conferite de către lege Min. de Externe, fapta de care se poate face vinovată doamna Țoiu este de abuz în serviciu în forma autoratului și nu instigare la abuz in serviciu, având în vedere că toată coordonarea se face vertical de la Ministru spre consulate, conform legii”, spune avocatul Cuculis.

Pentru documentarea cazului, a fost solicitată și ridicarea imunității ministrului, în vederea percheziționării dispozitivelor electronice, pentru a stabili modul de comunicare cu echipele subordonate.

Potrivit avocatului, situația care a determinat sesizarea a fost lansarea succesivă de rachete balistice de către Iran, pe teritoriul Dubai-ului, pe 28 februarie, care a vizat inclusiv aeroportul internațional și clădiri emblematice, provocând peste 100 de răniți și 4 decese.

Avocatul mai acuză lipsa de transparență și criteriile netransparente de prioritizare a evacuaților, menționând că opinia publică a aflat despre o minoră în vârstă de 17 ani, fiica politicianului Victor Ponta și care nu a fost îmbarcată într-un avion cu 14 locuri libere, ceea ce ridică suspiciuni privind comiterea unei infracțiuni conexe infracțiunilor de corupție la nivelul MAE.

Adrian Cuculis argumentează că Ministerul Afacerilor Externe, sub conducerea Oana Țoiu, avea obligația legală să gestioneze evacuarea românilor vulnerabili, inclusiv copii și persoane cu dizabilități, conform legislației în vigoare (Legea 272/2004 și Legea 448/2006), dar că modul în care s-a acționat a fost inadecvat și netransparent.