doliu în aviația militară română: un pilot de top a murit înecat

Aviația militară românească este în doliu după moartea căpitanului Palferenț Octavian, în vârstă de 30 de ani, pilot militar al Bazei 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu”.

Tragedia s-a produs miercuri, 11 martie, în incinta Bazei 86 Aeriană „Locotenent Aviator Gheorghe Mociorniță”, acolo unde acesta se afla în misiune.

Potrivit datelor preliminare, ofițerul a intervenit pentru a salva un câine care căzuse într-un bazin de apă din incinta unității militare.

Din nefericire, pilotul nu a mai putut ieși din apă, fiind scos de un coleg aflat în apropiere, iar personalul bazei a început imediat manevrele de prim-ajutor, până la sosirea echipajului Serviciului de Urgență.

În ciuda eforturilor depuse pentru resuscitarea sa, viața acestuia nu a mai putut fi salvată.

Cine era pilotul

Căpitanul Palferenț Octavian era căsătorit și nu avea copii. Acesta a fost descris de colegi drept un pilot excepțional, cu sute de ore de zbor. Octavian se implica activ în salvarea de vieți ori de câte ori situația o cerea.

Conducerea Ministerului Apărării Naționale și personalul unităților militare implicate și-au exprimat profundul regret pentru pierderea suferită și au transmis sincere condoleanțe familiei îndoliate.