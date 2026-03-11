fc hermannstadt, absentă la întâlnirea cluburilor cu șeful arbitrilor: meciul sibiu - cfr, adus în discuție

FC Hermannstadt nu a avut niciun reprezentant la întâlnirea de marți a reprezentanților cluburilor din Superliga cu grecul Kyros Vassaras, de la sediul Federației de Fotbal.

Alături de FC Hermannstadt, alte două cluburi, FCSB și FC Botoșani nu au avut reprezentant la această întâlnire cu grecul Vassaras, șeful Comisiei Centrale de Arbitri. La întâlnire au fost invitați conducătorii și căpitanii cluburilor din Superliga, astfel că Sibiul i-ar fi putut delega pe președintele Daniel Niculae și căpitanul Ionuț Stoica.

Conform presei centrale, Kyros Vassaras l-a criticat la ședință pe Ovidiu Hațegan, cel care a fost în camera VAR a meciul din etapa a 27-a a Superligii, FC Hermannstadt – CFR Cluj, scor 0-1, meci în care oaspeții au fost avantajați fățiș.

Șeful Comisiei Centrale a Arbitrilor ar fi catalogat partida drept „un exemplu clar de meci influențat de greșelile de arbitraj”, fiind disecate cele trei faze care au făcut atunci turul televiziunilor: