fc hermannstadt ”în cărți” într-un clasament care îi poate aduce bani frumoși în conturi: nouă echipe în cursă

La finalul sezonului regular din Superliga, FC Hermanstadt este în grafic în ceea ce privește regula ”5+6”, cerută de Federația Română, dar are șanse destul de mici să obțină premierea de la final.

Pentru a primi un bonus de la FRF, echipele din Superliga trebuie să aibă în teren minimum cinci jucători formați la nivel național sau eligibili pentru echipele naționale ale României. Regula se aplică pentru minimum 75% dintre meciurile unui sezon competițional din Superligă și Cupa României, procentajul fiind calculat separat pentru fiecare competiție.

Sumele colectate de la echipele care nu îndeplinesc criteriul vor fi împărțite în mod egal primelor cinci cluburi, în ordinea clasamentului final al sezonului competițional, care au respectat regula „5+6”.

Până acum, au respectat această regulă: Farul Constanța, FCSB, FC Hermannstadt, FC Argeș Pitești, Unirea Slobozia, Metaloglobus București, Universitatea Craiova și UTA Arad. Toate aceste cluburi au respectat până în prezent regula și în meciurile din Cupa României.

Ies din calcule, după ce au încălcat regula ”5+6” în mai mult de 10 meciuri: Oțelul Galați, Dinamo București, FC Botoșani, Universitatea Cluj, CFR Cluj și Csíkszereda Miercurea Ciuc.

Șanse mici la bani în acest sezon

FC Hermannstadt nu a respectat regula într-un singur meci, dar nu are probleme în a atinge procentajul de 75% din jocuri. Ea trebuie însă să prindă primele cinci locuri din cele nouă echipe care o respectă momentan. Craiova și FC Argeș joacă în play-off, deci cu siguranță au asigurate primele locuri în acest top, iar FCSB (23 puncte) e greu de crezut că va rata acest clasament.

Pentru celelalte două locuri care aduc banii FRF, FC Hermannstadt (12 puncte) se bate în play-out cu UTA (22 puncte), Farul (19 puncte), Petrolul (16 puncte), Slobozia (13 puncte) și Metaloglobus (6 puncte). Sibienii trebuie să devanseze pe Metaloglobus, Slobozia, dar și două dintre echipele Farul, Petrolul și UTA, ceea ce pare destul de dificil în acest moment. O altă variantă pentru ca echipa lui Dorinel Munteanu să acceseze fondurile FRF este ca Petrolul (8 meciuri nu a respectat) și UTA (7 meciuri) să nu mizeze pe această regulă în jocurile din play-out.

FC Hermannstadt a respectat criteriile și în sezonul trecut, dar încă nu a primit de la FRF suma pe care trebuia să o obțină.