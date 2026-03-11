femeie de 77 de ani, jefuită pe stradă la mediaș: tâlharul e în libertate

Ieri, 10 martie, Parchetul de pe lângă Judecătoria Mediaș a dispus măsura controlului judiciar față de un tânăr în vârstă de 21 de ani din Mediaș, cercetat penal pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie calificată.
Potrivit anchetei, în data de 3 martie, în jurul orei 19:00, o medieșeancă în vârstă de 77 de ani a fost deposedată de portofel de către o persoană necunoscută, în timp ce se deplasa spre domiciliu.
În urma investigațiilor efectuate de polițiștii Biroului de Investigații Criminale Mediaș, a fost identificat un tânăr de 21 de ani, din Mediaș, suspectat de comiterea faptei.
Pe baza probatoriului strâns, la 9 martie, polițiștii au dispus reținerea tânărului pentru 24 de ore, acesta fiind încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Mureș.
Ultima oră
- Mediașul știe ce vrea înaintea derbyului cu Inter Sibiu: “O victorie ar însemna 99 la sută calificare în play-off” acum 2 ore
- Doi americani au lăsat „visul american” din Seattle pentru Sibiu: „Aici am găsit tot ce ne lipsea în SUA” acum 2 ore
- Meșteșugarii din Sibiu învață să-și transforme arta în afacere acum 2 ore
- Suspendare drastică la FC Hermannstadt după meciul de la Galați: 3 etape stă ”pe tușă” acum 3 ore
- Piațeta de pe bulevardul Victoriei: se intră într-o nouă etapă a lucrărilor / foto acum 3 ore