femeie de 77 de ani, jefuită pe stradă la mediaș: tâlharul e în libertate

Ieri, 10 martie, Parchetul de pe lângă Judecătoria Mediaș a dispus măsura controlului judiciar față de un tânăr în vârstă de 21 de ani din Mediaș, cercetat penal pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie calificată.

Potrivit anchetei, în data de 3 martie, în jurul orei 19:00, o medieșeancă în vârstă de 77 de ani a fost deposedată de portofel de către o persoană necunoscută, în timp ce se deplasa spre domiciliu.

În urma investigațiilor efectuate de polițiștii Biroului de Investigații Criminale Mediaș, a fost identificat un tânăr de 21 de ani, din Mediaș, suspectat de comiterea faptei.

Pe baza probatoriului strâns, la 9 martie, polițiștii au dispus reținerea tânărului pentru 24 de ore, acesta fiind încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Mureș.