fosta iubită a lui adrian kreiner a contestat din nou arestul preventiv: ce au decis judecătorii

Adriana Viliginschi, fosta iubită a omului de afaceri Adrian Kreiner din Sibiu, a contestat din nou măsura arestului preventiv. Ea a fost băgată după gratii fiind acuzată de complicitate la omor.

Adriana Viliginschi a fost săltată de oamenii legii, din locuința omului de afaceri Adrian Kreiner de pe strada Moldoveanu din Sibiu, în 6 februarie. Ea este bănuită că a ajutat-o pe Amiana Păștină să își omoare mama. Viliginschi ar fi îndrumat-o pe aceasta, oferindu-i sfaturi și informații menite să asigure derularea omului. Tot ea este cea care ar fi sfătuit-o cu privire la sedativele pe care să i le administreze femeii astfel încât să intre în comă. Apoi, fosta concubină a lui Kreiner a consiliat-o, oferindu-i suport moral. (DETALII AICI)

În urmă cu o săptămână, magistrații Tribunalului Sibiu au decis prelungirea măsurii arestului preventiv pentru încă 30 de zile. Viliginschi nu a fost încântată de această decizie, motiv pentru care a contestat-o.

Contestația ei a fost judecată miercuri la Curtea de Apel Alba Iulia. Judecătorii au stabilit că va rămâne după gratii. „Respinge ca nefondată contestația declarată de inculpata Viliginschi Adriana Emilia împotriva Încheierii penale nr. 26/CC/2026 pronunțate de judecătorul de drepturi și libertăți la 05.03.2026, în dosarul penal nr. 480/85/2026 al Tribunalului Sibiu. În baza art. 275 alin. 2 Cod procedură penală, obligă inculpata contestatoare să plătească statului cheltuieli de judecată în calea de atac a contestației, în sumă de 400 lei”, se arată în soluția dată miercuri.