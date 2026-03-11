Guvernul german a anunțat miercuri, 11 martie 2026, introducerea unui nou set de reguli pentru benzinării, inspirat de așa-numitul „model austriac”. Potrivit economica.net, conform noilor reglementări, benzinăriile vor putea reduce prețurile în orice moment al zilei, dar le vor putea majora doar o singură dată pe zi. Această măsură vine ca răspuns la creșterea constantă a prețurilor la benzină și motorină, care au depășit pragul de doi euro pe litru de la începutul conflictului din Iran.
Ministrul Economiei și Energiei, Katherina Reiche, a declarat că acest mecanism este menit să rupă ciclul în care prețurile combustibililor cresc rapid odată cu cotația petrolului, dar scad lent atunci când prețurile țițeiului se reduc. Totodată, Reiche a menționat că implementarea acestei măsuri va necesita modificări legislative, care ar putea fi incluse într-un proiect de lege aflat în prezent în examinare.
În plus, ministrul studiază posibilitatea înăspririi supravegherii antimonopol pentru a preveni eventualele acorduri între operatorii de piață care ar putea duce la fixarea prețurilor, încălcând astfel regulile de concurență.
