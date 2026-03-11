hodio: noul instrument al spaniei pentru monitorizarea și combaterea mesajelor instigatoare la ură pe rețelele sociale

Spania va implementa un nou instrument denumit HODIO, destinat monitorizării discursurilor instigatoare la ură pe platformele digitale. Anunțul a fost făcut miercuri, 11 martie 2026, de către premierul Pedro Sanchez, în cadrul unei conferințe de presă. Acest demers face parte dintr-o strategie mai amplă de reglementare a rețelelor sociale, care include și interzicerea accesului adolescenților mai tineri la aceste platforme, potrivit Mediafax.ro

HODIO, acronim pentru ‘Amprenta urii și polarizării’, va permite guvernului să urmărească în mod sistematic prezența și impactul discursurilor instigatoare la ură online. Premierul Sanchez a subliniat importanța acestui instrument, afirmând că ura online provoacă diviziuni profunde în societatea spaniolă și că este esențial să se discute despre ‘amprenta urii’ în mod similar cu discuțiile despre amprenta de carbon.

În februarie 2026, Spania a anunțat un plan mai amplu de reglementare a rețelelor sociale, care include măsuri pentru a trage la răspundere directorii platformelor pentru conținutul ilegal sau instigator la ură găzduit pe serviciile lor, potrivit Reuters.

„Vrem să începem să discutăm despre impactul urii. Când ceva este măsurat, încetează să mai fie invizibil”, a declarat Pedro Sanchez.