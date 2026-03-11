inter sibiu joacă la victorie în derbyul județului din liga 3: ”mergem să ne luăm revanșa la mediaș”

Derby-ul județului sibian la Liga 3, ACS Mediaș – Inter Sibiu se va disputa vineri, pe Stadionul 8 Mai și se anunță un meci deschis oricărui rezultat.

În tur, pe ”Municipal”, medieșenii s-au impus cu 3-2, reușind golul victoriei la ultima fază a meciului.

Prezent și la acel meci, în tribună, antrenorul Interului, Mihai Ianc mizează vineri la Mediaș pe dorința de revanșă a elevilor săi.

”Meciul de la Mediaș e deschis oricărui rezultat, linia dintre înfrângere, egal sau victorie este una foarte subțire. Sunt momente din joc care dacă sunt tratate corect, te pot duce la rezultatul dorit, cum ar fi execuții personale, dar intervin și alți mulți factori. Sper să fie un meci frumos pentru public. Pentru noi, o victorie la Mediaș ar însemna că ne-am lua revanșa pentru jocul din tur, asta a fost și discuția mea din vestiar cu băieții, să jucăm pentru orgoliu” a punctat Mihai Ianc.

Meciul ACS Mediaș – Inter Sibiu este programat vineri, 13 martie, de la ora 15.00, pe Stadionul 8 Mai (Gaz Metan 2).

”Am avut un an foarte bun la Mediaș”

Tehnicianul spune că știe bine echipa medieșeană, unde a și antrenat cu un an și jumătate în urmă. În sezonul trecut, Ianc a fost adversarul medieșenilor, pe când pregătea pe Tg. Mureș.

”Îi cunosc foarte bine, am avut un an foarte bun la Mediaș. Am lucrat acolo cu mulți băieți, cu tot sfaff-ul actual, mai puțin Cosmin Vâtcă, am tot respectul pentru ei, chiar dacă viața ne duce la echipe diferite, asta e soarta antrenorilor și jucătorilor. ACS e o echipă bună, își merită locul din clasament, sunt jucători care evoluează de 3-4 ani împreună, au jucători consacrați. Au făcut achiziții bune în vară, i-au adus pe Luca, Astafei sau Roșu, au plombat lotul unde aveau nevoie, acolo sunt oameni care se pricep la fotbal. E un derby județean cu siguranță, sper să fie un meci frumos pentru suporterii medieșeni și sibieni, la nivelul celui din tur” a mai declarat tehnicianul lui Inter pentru Ora de Sibiu.

Medieșenii sunt pe 3 în serie și au mare nevoie de victorie, pentru a rămâne cu șanse mari pentru play-off, unde merg primele patru clasate.

”Obiectivul este evaluarea lotului și creșterea sibienilor”

Mihai Ianc spune că nu există presiune pentru Inter, care are ca obiectiv o clasare liniștită în acest sezon. ”Obiectivul nostru este o evaluare a lotului, o șansă pentru jucătorii sibieni, în acest an am debutat deja doi juniori născuți în 2008, pe Mogoe și Frîntu. Mai avem tineri pe care trebuie să îi evaluăm până în luna mai. Nu avem alt obiectiv, dar mergem la Mediaș să jucăm și să facem tot posibilul să o facem la nivel înalt și din ce în ce mai bine odată cu trecerea etapelor”.

O eventuală promovare nu este luată în calcul, mai ales că șansele la play-off sunt reduse. ”Nu avem așa ceva în plan, nu se pune problema. Când vrei promovare, condițiile trebuie s fie altele, să ai lot adecvat și infrastructură” crede Mihai Ianc.

Singura absență a interiștilor pentru meciul de la Mediaș este Mitran, care are probleme musculare.