mediașul știe ce vrea înaintea derbyului cu inter sibiu: “o victorie ar însemna 99 la sută calificare în play-off”

Președintele lui ACS Mediaș, Ionuț Buzean anunță că o victorie vineri în derbyul cu Inter Sibiu ar duce echipa de pe malul Târnavei Mari în play-off-ul Seriei 6 din Liga 3.

Mediașul pare favorită în duelul de vineri, de la ora 15.00, de pe Stadionul ”8 Mai”, cu Inter Sibiu. Un succes ar duce echipa medieșeană în play-off, principalul obiectiv pentru elevii lui Cosmin Vâtcă.

Președintele clubului ACS Mediaș, Ionuț Buzean se așteaptă la un duel tensionat contra fostului antrenor, Mihai Ianc, care acum este pe banca Interului. ”Îmi pare rău că nu e și Inter mai sus în clasament, să fim ambele echipe în play-off. Dar, este bine că suntem două echipe la Liga 3, mai e Șelimbăr la Liga 2, FC Hermannstadt la Liga 1, toate lucurile acestea fac bine fotbalului sibian și pe viitor vor fi mulți copii de la juniori promovați la aceste formații. Da, este derby, dar avem o relație foarte bună cu Inter, cu siguranță fiecare ne dorim ce mai bine pentru cluburile noastre. Va fi un meci tensionat, plus că este derby, ne știm bine, cu Mihai Ianc am colaborat bine la Mediaș, văd că face treabă bună și la Inter, sigur va fi un meci frumos” a spus Ionuț Buzean.

”Va fi cel mai greu meci din acest an”

Fostul fundaș al Gazului Metan spune că ACS are un moral bun după succesul din tur cu Inter, scor 3-2 pe ”Municipal”.

”Pot spune că de-a lungul anilor am avut meciuri câștigate cu ei, am bătut și în tur, poate e un imbold pentru jucătorii noștri. E o motivație în plus faptul că dacă am câștiga, asta ar însemna să fim 99% în play-off, deși mai sunt două meciuri din sezonul regular, ar fi un prim obiectiv realizat. Cu siguranță, Inter tratează meciul la victorie, la fel și noi, e clar că pentru noi va fi cel mai dificil meci din acest retur, primele două jocuri au fost mai accesibile. Băieții sunt motivați, sperăm la un rezultat favorabil” a mai declarat Buzean pentru Ora de Sibiu.

”Am încercat să jucăm pe Gaz Metan”

ACS Mediaș a făcut o nouă interpelare la Transgaz, solicitând zilele trecute ca duelul județean din 13 martie să se dispute pe Stadionul Gaz Metan, în condiții normale pentru spectatori și jucători. Transgaz a solicitat din nou o sumă exorbitantă pentru un club de Liga 3, de circa 7000 euro, variantă refuzată de clubul de pe malul Târnavei Mari.

”Am solicitat și în aceste zile la Transgaz să jucăm pe Gaz Metan, nu am reușit, prețul cerut de ei este foarte mare. Așteptăm să se facă darea în plată cât mai curând, în viitorul apropiat se vor rezolva și aceste demersuri și vom juca acolo, urmăm pașii. Important e că lucurile se mișcă, a făcut public asta și primarul din Mediaș, și cei de la Transgaz, acum așteptăm” a mai spus Ionuț Buzean.

”Șanse mici la promovare”

ACS Mediaș este la un pas de play-off, dar în privința unei eventuale promovări, șansele sunt reduse. Medieșenii vor intra în play-off doar cu punctele reușite contra celorlalte trei echipe calificate, capitol la care nu stau bine.

Foto: ACS Mediaș 2022

”Noi ne dorim să câștigăm toate meciurile, dar în mod real e foarte greu sa promovezi, celelalte echipe care merg în play-off au deja au un număr mare de puncte. Dar, dacă vom avea șanse, de ce nu? În pus, pentru noi ar fi greu cu infrastuctura, nu avem casa noastră, plătim chirie de 4 ani, nu s-a rezolvat încă problema stadionului. Eu consider că raportat la condițiile avute, avem rezultate foarte bune” a subliniat conducătorul lui ACS Mediaș 2022.

Meciul ACS Mediaș – Inter Sibiu, din etapa a 20-a a Ligii 3 se va disputa vineri, de la ora 15.00, pe Stadionul 8 Mai.