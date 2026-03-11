meșteșugarii din sibiu învață să-și transforme arta în afacere

Muzeul ASTRA din Sibiu a inițiat un proiect strategic pentru a sprijini meșteșugarii și artizanii români să devină sustenabili pe piață. În perioada 9-11 martie 2026, echipa muzeului a participat la întâlniri în Florența cu specialiști italieni din sectorul meșteșugurilor, pentru a învăța din experiențele artizanilor din Toscana.

Proiectul, finanțat de Comisia Europeană, se concentrează pe comunitatea sibiană care coase celebra ‘Ie de Mărginimea Sibiului’. Ciprian Ștefan, managerul Muzeului ASTRA, a subliniat importanța resursei umane reprezentate de meșteșugarii români și necesitatea de a-i încuraja să-și continue activitatea și să transmită cunoștințele mai departe.

Centrul de activități și resurse regionale din Sibiu, inaugurat anul trecut, oferă atestare pentru meșteșugari în diverse arte și meserii, de la tehnici tradiționale în construcții la producerea de obiecte artizanale. Proiectul include și consultări cu comunitatea locală de artizani, precum și ateliere practice pentru dezvoltarea de competențe antreprenoriale.

Partenerii proiectului, inclusiv Universitatea din Florența și ONG-ul cultural ‘ARS MONUMENTUM NATURA’, colaborează pentru a prezenta exemple de bună practică și modele de afaceri care sprijină comunitățile tradiționale din domeniul patrimoniului cultural. Proiectul este finanțat prin Programul Erasmus+ al Uniunii Europene.