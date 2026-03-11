piațeta de pe bulevardul victoriei: se intră într-o nouă etapă a lucrărilor / foto

Lucrările de amenajare a piațetei urbane de pe Bulevardul Victoriei, din zona Cercul Militar, s-au reluat odată cu creșterea temperaturilor.

Până în prezent, au fost finalizate structura uneia dintre cele două gradene, camera tehnică subterană și rezervorul de apă aferente fântânii, precum și consolidarea soclului statuii și structura noii fântâni.

În prezent, echipele de muncitori lucrează la fundația celeilalte gradene și la instalațiile aferente fântânii. În perioada următoare se vor realiza instalațiile electrice pentru iluminatul public și arhitectural, precum și pentru alimentarea fântânii arteziene, aducând piațeta mai aproape de forma finală.