prețul benzinei în sua atinge cel mai ridicat nivel din ultimele 21 de luni

Prețul benzinei în Statele Unite a crescut cu 4 cenți pe galon, ajungând la 3,58 dolari, conform datelor AAA publicate de CNN și citate de Mediafax Aceasta reprezintă cea mai mare valoare din ultimele 21 de luni. În ultima săptămână, prețul a urcat cu 38 de cenți, iar în ultima lună cu 64 de cenți, marcând cele mai mari creșteri săptămânale și lunare de la începutul lunii martie 2022, când sancțiunile impuse Rusiei după invazia Ucrainei au afectat piața petrolului.

Creșterea recentă a prețurilor este atribuită tensiunilor din Iran și amenințării cu închiderea Strâmtorii Ormuz, prin care tranzitează aproximativ 20% din petrolul mondial. Situația a fost agravată de atacurile Iranului asupra instalațiilor petroliere din Emiratele Arabe Unite, Qatar, Kuweit și Arabia Saudită.

De asemenea, prețul motorinei a crescut semnificativ, cu 5 cenți, ajungând la 4,89 dolari pe galon, o creștere de 79 de cenți doar în ultima săptămână. Prețurile ar putea continua să fluctueze în funcție de evoluțiile de pe piețele internaționale.