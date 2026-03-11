probleme de funcționare la instagram: zeci de mii de utilizatori sunt afectați

Instagram nu funcționează la capacitate maximă, miercuri, 11 martie, pentru utilizatorii din întreaga lume.

Platforma se confruntă cu o întrerupere majoră, iar mii de utilizatori au raportat probleme în utilizarea aplicației.

Rețeaua socială, deținută de compania Meta, întâmpină dificultăți tehnice pe scară largă. Cea mai frecventă reclamație vizează imposibilitatea de a trimite sau primi mesaje prin intermediul aplicației.

Întreruperea serviciului a început în primele ore ale zilei de miercuri, iar problemele au fost semnalate rapid de utilizatori din mai multe țări.

Potrivit platformei Downdetector, care monitorizează în timp real funcționarea site-urilor și aplicațiilor populare, la momentul de vârf au fost înregistrate peste 12.000 de raportări de la utilizatori afectați.

Aproximativ trei sferturi dintre sesizări au venit din partea celor care folosesc aplicația Instagram pe telefonul mobil. Problemele continuă să fie raportate la nivel mondial și la această oră, fără ca reprezentanții companiei Meta să anunțe deocamdată cauza exactă a defecțiunii sau momentul în care serviciul va reveni complet la normal.