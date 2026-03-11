profesioniști din hr și management se întâlnesc la sibiu pentru o conferință despre schimbare

Conferința „Echipat pentru Necunoscut. Oameni și decizii în vremuri de schimbare” va aduce la Sibiu profesioniști din domeniul HR, management și antreprenoriat.

Evenimentul, organizat de Inovatrium, va avea loc pe 16 martie, începând cu ora 15:00, la Hotel Mercure Arsenal.

Într-un context marcat de transformări accelerate, liderii și specialiștii în resurse umane se confruntă tot mai des cu incertitudinea și cu necesitatea de a lua decizii rapide într-un mediu în continuă schimbare.

Conferința își propune să creeze un spațiu de dialog și reflecție asupra acestor provocări, oferind participanților oportunitatea de a explora perspective și soluții pentru pregătirea organizațiilor în contexte imprevizibile, competențele esențiale pentru lideri și profesioniști HR și oportunitățile de colaborare pentru dezvoltarea sustenabilă a organizațiilor.

Un moment central al evenimentului va fi panelul de discuții „HR în centrul schimbării organizaționale”, la care vor lua parte invitați din mediul corporate, printre care:

Mihaela Cătălina Todoran – Centrul de Training ROMGAZ

Florin Olăreanu – Director Medical Corp

Simona Datcu – Specialist HR, Misavan Trading

Conferința se adresează profesioniștilor din HR, management, antreprenoriat și training care doresc să înțeleagă cum pot construi echipe reziliente și organizații adaptabile într-un mediu dinamic. Participarea este gratuită, însă locurile sunt limitate, accesul realizându-se pe baza înscrierii prealabile. Formularul de înscriere este disponibil aici.

Despre Inovatrium:

Organizația se concentrează pe dezvoltarea competențelor profesionale și a resurselor umane, implicându-se în proiecte de formare, inovare și învățare continuă pentru profesioniști și organizații din România. Prin inițiativele sale, Inovatrium sprijină dezvoltarea competențelor viitorului și creează comunități profesionale orientate spre colaborare, adaptabilitate și învățare.

Contact:

Ana-Maria Micu – Coordonator Campanie Informare, Inovatrium

Telefon: 0733 515 686

Email: anamaria.micu@inovatrium.ro

Website: www.inovatrium.ro