proiectul blocurilor de lângă centrul sibiului, reanalizat de primărie: zeci de sibieni s-au opus construirii

După ce zeci de sibieni s-au opus construirii blocurilor în apropiere de centrul Sibiului, Comisia Tehnică din cadrul Primăriei a decis să reanalizeze documentația de urbanism.

În imediata apropiere a supermarketului Lidl de pe strada Rusciorului din Sibiu se află, de mai mulți ani, un teren neconstruit. Pe parcela cu o suprafață de 11.564 de metri pătrați a fost propusă edificarea mai multor imobile cu destinație rezidențială, având spații comerciale la parter, proiect care ar urma să deservească peste 500 de locuitori. Investiția aparține societății SC Virola Independența S.A., care a solicitat modificarea unui PUZCP aprobat în 2019, în vederea majorării indicatorilor urbanistici cu până la 20% pentru terenul situat pe strada Rusciorului, nr. 2. În cadrul consultărilor publice, zeci de sibieni au transmis observații și obiecții, invocând motivele pentru care se opun construirii blocurilor.

Ca urmare a numeroaselor sesizări, Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism va reanaliza documentația de urbanism supusă consultării publicului.

„În urma numeroaselor sesizări trimise de sibieni (inclusiv a celei transmise de subsemnatul), Primăria Sibiu a confirmat că documentația pentru modificarea PUZ-ului va fi reanalizată. Ce înseamnă asta? Proiectul care viza creșterea indicatorilor urbanistici cu 20% se întoarce la Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism. (…) E un prim pas, dar nu și ultimul. Trebuie să fim prezenți și să urmărim ce se decide în acea ședință de urbanism”, a anunțat consilierul local Constantin Dincă (AUR) într-o postare pe Facebook.

Reamintim căîn acea zonă sunt propuse a se construi 3 imobile, cu regimul de înălțime S+P+5E+R (subsol, parter, 5 etaje și un etaj retras). La parterul clădirilor vor exista spații comerciale, iar la etajele superioare se vor amenaja 223 de apartamente. În total se vor amenaja 357 locuri de parcare, dintre care 249 la subsol. De asemenea, circulația din incinta complexului se va realiza pe un traseu tip buclă. (DETALII DESPRE PROIECT, AICI)