psd sibiu: „întâlnire la ministerul dezvoltării pentru investițiile din dumbrăveni”

Deputatul Bogdan Trif, președintele PSD Sibiu, a transmis un comunicat de presă referitor la proiectele de dezvoltare derulate de administrația locală din Dumbrăveni, inițiate de primarul Emil Dârloșan.

Potrivit acestuia, Bogdan Trif a fost prezent la Ministerul Dezvoltării împreună cu edilul din Dumbrăveni, unde au avut o întâlnire cu secretarul de stat Alexandru Stoica pentru a discuta despre mai multe investiții importante pentru comunitate.

Redăm integral comunicatul al PSD Sibiu

“Astăzi am fost împreună cu primarul Emil Dârloșan la Ministerul Dezvoltării, unde am avut o întâlnire cu secretarul de stat Alexandru Stoica pentru a discuta despre proiecte importante pentru comunitate.

În această perioadă se lucrează la reabilitarea școlii din Șaroș, iar primarul a obținut și finanțarea pentru asfaltare. De asemenea, urmează să înceapă lucrări pentru schimbarea conductei și a branșamentelor de gaz metan, iar în localitatea Ernea continuă lucrările la rețeaua de canalizare, urmând ca pană la finalul toamnei să fie finalizate.

“Îi mulțumesc domnului Bogdan Trif pentru toată implicarea și susținerea proiectelor care aduc bunăstare cetățenilor din Dumbrăveni”, transmite primarul Emil Dârloșan.

La rândul meu, îl felicit pe primarul Emil Dârloșan pentru toate proiectele pe care le implementează. În cei aproximativ 10 ani de mandat a reușit să atragă fonduri nerambursabile în valoare de 115 milioane de lei, contribuind semnificativ la dezvoltarea orașului Dumbrăveni.” transmite PSD Sibiu