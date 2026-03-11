restricții de trafic pe o stradă din cisnădie: locuitorii rugați să nu parcheze în zonă

De la primele ore ale dimineții zilei de miercuri, 11 martie, echipele de intervenție din Cisnădie au început curățarea părții carosabile pe Strada Lungă, până la intersecția cu Strada Șipotului.

Acțiunea este necesară pentru asigurarea unei părți carosabile mai curate și mai sigure pentru toți participanții la trafic.

Autoritățile locale solicită cetățenilor să nu parcheze pe Strada Lungă, în intervalul 08:00 – 12:00, între intersecția cu Strada Șipotului și cea cu Strada Merilor, pe durata desfășurării activității de curățenie.

Pentru informații suplimentare, locuitorii orașului Cisnădie pot contacta Serviciul Poliția Locală la numărul de telefon 0720 992 783.