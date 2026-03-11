”sală de clasă” în aer liber pentru elevii din sadu: cauza poate fi susținută la maratonul internațional sibiu

Elevii Școlii Gimnaziale „Samuil Micu” din Sadu ar putea beneficia de un foișor pentru lectură și activități educative în aer liber, dacă proiectul „Reading Hub – Foișor pentru lectură și relaxare” va reuși să strângă fondurile necesare în cadrul Maratonului Internațional Sibiu.

Directorul Școlii Gimnaziale „Samuil Micu” din Sadu, Cristina Băncioiu, spune că ideea proiectului „Reading Hub – Foișor pentru lectură și relaxare” a apărut din dorința de a crea un spațiu alternativ pentru activitățile educative, mai ales în contextul în care unitatea de învățământ se află într-un proces de reabilitare.

„Ne-am gândit că, în momentul de față, școala este într-un proces de reabilitare și avem nevoie și de o sală de clasă în aer liber. Vrem să încurajăm lectura și diferite activități educaționale într-un astfel de spațiu”, a declarat aceasta.

Inițiativa a pornit după ce cadrele didactice au văzut proiecte similare promovate de colegi din mediul educațional și au decis să aplice și pentru școala din Sadu. „Inițiativa a pornit de la ideea colegilor de la Asociația Învățătorilor și ne-am gândit că putem aplica și la școala noastră. Este o oportunitate de a beneficia de resurse financiare suplimentare și, în același timp, de a încuraja mișcarea și implicarea comunității din Sadu în acest proiect”, a mai spus directoarea.

Foișor pentru lectură, dar și alte activități interactive

Foișorul va fi un spațiu acoperit, unde profesorii vor putea organiza nu doar activități de lectură, ci și ore tematice, activități de dezvoltare personală sau discuții pe diverse teme. „Cadrele didactice vor putea desfășura aici și activități de timp liber sau de dezvoltare personală. De exemplu, la istorie pot fi discutate teme locale într-un spațiu atipic, iar apoi informațiile pot fi aprofundate în clasă”, a explicat Cristina Băncioiu.

Spațiul va putea găzdui aproximativ 20 de elevi și va permite organizarea activităților în grupuri mai mici. Directorul școlii spune că elevii reacționează întotdeauna pozitiv la astfel de alternative la sala de clasă. „Copiii se bucură întotdeauna de alternative la sala de clasă și cu siguranță își doresc un spațiu diferit, o sală atipică, în curtea școlii. Noi sperăm să ne atingem obiectivul apelând la părinți, prieteni și la întreaga comunitate, atât pentru participarea la cursele de alergare, cât și pentru donații”, a mai spus directoarea.

14.000 de lei pentru foișorul pentru lectură

„Reading Hub – Foișor pentru lectură și relaxare” este proiectul înscris la Maratonul Internațional Sibiu de grupul de inițiativă al Școlii Gimnaziale „Samuil Micu” din Sadu.

Inițiativa își propune amenajarea în curtea școlii a unui spațiu sigur, prietenos și accesibil, dedicat lecturii și relaxării în aer liber. Proiectul vine ca răspuns la nevoia de a oferi copiilor alternative la timpul petrecut în fața ecranelor și de a încuraja lectura și interacțiunea socială.

Pe lângă amenajarea foișorului, proiectul prevede și achiziționarea de cărți adaptate diferitelor vârste și niveluri de citire, astfel încât elevii să aibă acces mai ușor la resurse educaționale, inclusiv cei care nu dispun de acestea acasă.

Spațiul ar urma să fie folosit zilnic de elevi, atât în pauze, cât și în cadrul activităților educaționale, contribuind la creșterea interesului pentru lectură și la dezvoltarea unui mediu educațional mai deschis și mai apropiat de natură.

Pentru ca proiectul să devină realitate, inițiatorii speră să mobilizeze comunitatea din Sadu, atât prin participarea la cursele de alergare din cadrul maratonului, cât și prin donații. Obiectivul este de a strânge donații în valoare de doar 14.000 de lei. Proiectul poate fi susținut aici.

Anul acesta, la Maratonul internațional Sibiu au fost alese 48 de proiecte, care acoperă o gamă variată de domenii relevante pentru dezvoltarea comunității. Toate cauzele, precum și mai multe detalii despre fiecare, se găsesc pe site-ul Maratonului Internațional Sibiu – https://maratonsibiu.ro/proiecte.