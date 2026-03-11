scumpirea carburanților, motiv de îngrijorare printre sibieni: ”e foarte greu” / video sondaj

Sibienii sunt îngrijorați de creșterea prețurilor la carburant și spun că se gândesc deja să reducă deplasările cu mașina pentru a nu mai cheltui atât de mult pe combustibil.

Mulți sbieni că se gândesc de două ori înainte să facă plinul. Liderul pieței a majorat tarifele la pompă în noaptea de luni spre marți, pe fondul evoluțiilor internaționale ale petrolului. Scumpirile vin după trei zile fără modificări și continuă tendința ascendentă începută odată cu conflictul din Orientul Mijlociu.

Motorina s-ar fi scumpit cu 15 bani pe litru, iar benzina cu 10 bani pe litru, fapt ce îi determină pe șoferi să își calculeze mai atent cheltuielile. „Suntem un pic mai cumpătați în ceea ce privește deplasările, dar încerc să fac plinul de fiecare dată înainte. Era mare și înainte, dar acum e și mai mare”, a spus Valentina.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Un alt sibian spune că prețurile actuale îi îngrijorează, mai ales în contextul veniturilor din România. „E foarte scump. Parcă se zicea că ajunge la 10 lei litrul de motorină standard. Normal că te îngrijorează, la salariile care sunt…”, a spus acesta.

Și pensionarii spun că resimt puternic scumpirile. „Mi se pare foarte scump carburantul. La pensiile care sunt, e foarte greu. Noi trebuie să ne descurcăm cu ce avem”, a spus un pensionar.

Prețurile la carburanți afișate în prezent la pompă sunt de 8,32 lei pe litru pentru benzină standard 95, 8,87 lei pe litru pentru motorină standard, în timp ce GPL-ul auto costă 3,98 lei pe litru. Aceste valori reflectă tendința de scumpire din ultimele zile, resimțită deja de șoferi.

Prețurile au crescut cu peste 80% în șase ani

Prețul carburanților în România a înregistrat o creștere semnificativă în ultimii ani. Motorina a urcat de la 4,73 lei pe litru în 2020 la 8,67 lei pe litru în 2026, ceea ce înseamnă o creștere de aproximativ 83%.

În același interval, benzina a crescut de la 4,81 lei pe litru la 8,24 lei pe litru, adică o majorare de aproximativ 71%. În medie, scumpirea combustibililor în această perioadă se apropie de 80%.

Creșterea prețurilor nu este determinată de un singur factor, ci de un cumul de elemente, printre care evoluția prețului petrolului, majorarea fiscalității și creșterea costurilor interne din lanțul de producție și distribuție.