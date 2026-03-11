scumpirile la pompă lovesc în plin șoferii de uber, bolt și taxi din sibiu: ,,aducem bani de acasă”

Sibiul resimte din plin efectele scumpirilor la pompă, însă cei mai afectați sunt cei care își câștigă existența la volan. Șoferii de ride-sharing (Bolt/Uber) și taximetriștii sibieni avertizează că activitatea a devenit o luptă pentru supraviețuire. În timp ce prețul combustibilului crește, încasările scad drastic, lăsându-i pe mulți în pragul falimentului sau cu datorii la leasing-uri imposibil de achitat.

Pentru un șofer de ride-sharing din Sibiu, o zi de muncă a devenit un exercițiu de echilibristică financiară. Dacă în trecut platformele ofereau un profit rezonabil, astăzi, după 8 ore petrecute în trafic, mulți șoferi se trezesc că sunt „pe zero” sau chiar trebuie să aducă bani de acasă.

Un șofer sibian cu experiență de peste patru ani pe platformele Bolt și Uber explică situația dramatică: „Avem undeva la 300 de lei cheltuieli fixe pe zi: carte de muncă (80 lei), combustibil (110 lei), plus chirie sau rată la mașină. Înainte, media de încasări era de 50 de lei pe oră. Acum, tarifele au scăzut cu 25%, exact cât era câștigul nostru net.”

Șoferii, prizonierii propriilor mașini

Marea problemă a multor colaboratori de ride-sharing este investiția inițială. Pentru a respecta standardele platformelor, mulți și-au achiziționat mașini noi, cu rate de 1.500 – 2.000 de lei pe lună. Acum, aceștia se află într-un blocaj: nu pot renunța la mașini fără a pierde avansul considerabil (25-30%), dar nici nu pot câștiga suficient pentru a trăi după plata ratelor.

„Oamenii profită că majoritatea șoferilor s-au legat la cap cu rate. Dacă te duci la un alt job unde iei 5.000 de lei, dar ai rată de 2.000, nu mai rămâi cu nimic. Dacă dai mașina înapoi, pierzi tot ce ai investit. Suntem blocați,” spune cu amărăciune șoferul sibian.

Taximetriștii sibieni: „Nu putem crește tarifele. Concurența ne mănâncă ”

Nici în tabăra taximetriștilor situația nu este mai roz, deși motivele sunt ușor diferite. Dacă la ride-sharing tarifele sunt dinamice și adesea scăzute artificial de algoritmi, la taxi tariful este reglementat și fix. În Sibiu, acesta a înghețat la 3,93 lei/km (cu TVA inclus) de 3 ani.

Marius, reprezentantul taximetriștilor sibieni, explică de ce o scumpire a serviciului este aproape imposibilă în acest moment:

„Ne afectează scumpirea carburantului din ce în ce mai mult, dar nu putem mări tariful pentru că ne mănâncă concurența. Cursele au scăzut drastic, dar nu neapărat din cauza prețului la benzină, ci din cauza numărului mare de mașini de ride-sharing.” spune Marius.

De la „cursă în cursă”, la pauze lungi și neplătite

Dacă în perioada Târgului de Crăciun sau în timpul verii Sibiul era „efervescent” și se lucra la foc continuu, acum șoferii stau minute în șir, uneori chiar și jumătate de oră, așteptând o comandă. Iar când aceasta vine, prețul este adesea descurajant.

„Acum mergi pe 10 lei cursa minimă și mai ai și pauze de 15-30 de minute. După ce aștepți degeaba, primești o cursă de 8,80 lei. Nu mai este profitabil de ceva vreme. Noi am ajuns să vindem toate mașinile pe care le aveam,” mai adaugă șoferul de ride-sharing.

Protestele, o soluție abandonată

Deși nemulțumirile sunt la cote maxime, niciuna dintre tabere nu mai crede în eficiența protestelor. Experiența verii trecute, când un protest a dus la o mărire infimă de tarif (un leu), urmată imediat de o scădere și mai mare, i-a demotivat pe transportatori.

În acest peisaj economic sumbru, transportul privat din Sibiu pare să se îndrepte spre o contracție forțată, unde doar cei care dețin mașini proprii (fără rate) sau cei care acceptă să lucreze 12-14 ore pe zi mai pot rămâne pe linia de plutire.