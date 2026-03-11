șoferul care a făcut prăpăd pe dealul dăii de crăciun, trimis în judecată: consumase alcool și cocaină

Șoferul care a produs un accident pe Dealul Dăii, în seara de Crăciun, și a fugit de la fața locului, a fost trimis în judecată. Omul consumase băuturi alcoolice, dar și cocaină.

Accidentul s-a produs în seara zilei de 25 decembrie, pe Dealul Dăii, la ieșire din municipiul Sibiu. Șoferul, în vârstă de 31 de ani, originar din județul Vâlcea, a pierdut controlul volanului și a intrat pe contrasens, acolo unde s-a izbit de un autoturism condus regulamentar de un sibian de 44 de ani.

În urma impactului, șoferul nevinovat, un pasager de 29 de ani și o tânără de 19 ani care era însărcinată, au fost răniți, fiind duși la spital. (DETALII DESPRE ACCIDENT, AICI)

Trimis în judecată: consumase alcool și cocaină

Șoferul vinovat a fugit imediat de la locul accidentului, însoțit de pasagerul aflat în mașina sa. Cei doi au fost depistați de către un jandarm aflat în timpul liber, cu sprijinul unui participant la trafic, și au fost aduși înapoi la locul producerii evenimentului rutier.

Oamenii legii au stabilit că bărbatul avea o îmbibație alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge, respectiv 2,21 g/l alcool pur în sânge la ora 20:08 și 1,97 g/l alcool pur în sânge la ora 21:16, conform datelor publicate pe rejust.ro. De asemenea, el se afla și sub influența substanței psihoactive cocaină.

În cursul zilei de 11 martie, magistrații Judecătoriei Sibiu au dispus începerea judecății. Bărbatul a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, precum și pentru părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia.