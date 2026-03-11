suspendare drastică la fc hermannstadt după meciul de la galați: 3 etape stă ”pe tușă”

După cartonașul roșu încasat la meciul de la Galați, preparatorul fizic de la FC Hermannstadt, Laurențiu Iorga a fost suspendat de Comisia de Disciplină pentru trei etape.

Laurențiu Iorga, secundul lui Dorinel Munteanu, a fost suspendat 3 etape și a primit 4.700 de lei amendă, după ce a văzut cartonașul roșu pentru proteste la meciul de la Galați.

Iorga a fost încadrat la articolul 65 din Regulamentul Disciplinar, care prevede ”suspendare de la 2 la 8 jocuri pentru comportare jignitoare ori ameninţare la adresa acestora”.

”ACS SC Oţelul Galaţi vs. AFC Hermannstadt – Eliminări Bană Ştefan Daniel, Zivulic Diego, Iacob Paul Alexandru (gazde), Iorga Laurenţiu Cătălin (antrenor secund AFC Hermannstadt) – În temeiul art. 65.a din RD, se sancţionează antrenorul secund Iorga Laurenţiu Cătălin cu suspendare pentru trei meciuri şi penalitate sportivă de 4.700 lei” se arată pe siteul oficial al Federației Române de Fotbal. FC Hermannstadt poate ataca această decizie la Comisia de Apel.

Laurențiu Iorga nu poate sta pe bancă la primele trei jocuri din play-out ale sibienilor, cu UTA (deplasare), Botoșani (acasă) și Galați (deplasare). El va reveni pe bancă la meciul de la Sibiu, cu Farul, din etapa a 4-a din play-out.