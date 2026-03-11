taxe și impozite mai mici pentru medieșeni: consiliul local a adoptat proiectul

În ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Mediaș, desfășurată pe 11 martie 2026, a fost aprobat proiectul de hotărâre care modifică și completează Hotărârea Consiliului Local nr. 318/2025 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2026.

Modificările au fost adoptate în baza prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 7/2026, respectiv a Ordonanței Guvernului nr. 9/2026 care aduc completări Codului fiscal și impun actualizarea unor prevederi privind impozitele și taxele locale.

Reduceri pentru persoanele cu handicap

Conform modificărilor aduse Codului fiscal, persoanele încadrate în grad de handicap grav și accentuat beneficiază de facilități fiscale privind plata unor impozite locale. Astfel, persoanele cu handicap grav beneficiază de o reducere de 50% a impozitului pentru clădirea folosită ca domiciliu, aflată în proprietatea sau coproprietatea acestora, a impozitului pentru terenul aferent clădirii de domiciliu aflat în proprietatea sau coproprietatea acestora, precum și a impozitului datorat pentru un singur mijloc de transport, cu capacitate cilindrică mai mică de 2000 cm³.

Persoanele cu handicap accentuat beneficiază de o reducere de 25% a impozitului pentru clădirea folosită ca domiciliu, aflată în proprietatea sau coproprietatea acestora, a impozitului pentru terenul aferent clădirii de domiciliu aflat în proprietatea sau coproprietatea acestora, precum și a impozitului datorat pentru un singur mijloc de transport, cu capacitate cilindrică mai mică de 2000 cm³.

Reducerea de la plata impozitului se acordă în baza documentelor justificative valabile la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior. În cazul persoanelor care depun ulterior documentele justificative, reducerea se va aplica începând cu luna următoare depunerii acestora.

Reducerea valorii impozabile a clădirilor în funcție de vechimea acestora

Valoarea impozabilă a clădirilor se reduce în funcție de anul finalizării construcției cu 15% pentru clădirile cu o vechime cuprinsă între 50 și 100 de ani, respectiv cu 25% pentru clădirile cu o vechime de peste 100 de ani.

Eliminarea cotei adiționale pentru impozitul pe mijloacele de transport

Potrivit aceleiași ordonanțe, administrațiile publice locale pot reveni asupra hotărârilor prin care au stabilit cote adiționale la impozitele și taxele locale. La nivelul municipiului Mediaș, Consiliul Local a aprobat eliminarea cotei adiționale de 20% aplicate impozitului pe mijloacele de transport aflate în proprietatea persoanelor fizice și juridice.

Persoanele care au achitat deja impozitul pentru anul 2026 pot opta pentru restituirea sumelor achitate în plus, sau acestea pot fi compensate cu obligațiile fiscale restante ori viitoare. Formularele pentru cererile de restituire vor fi disponibile pe site-ul instituției și la ghișeele Serviciului Fiscal Local din cadrul Primăriei Municipiului Mediaș.

Eliminarea unor taxe locale

Ordonanța de Urgență nr. 7/2026 interzice stabilirea unei taxe locale sau a unei taxe speciale pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală și eliberarea adeverințelor necesare pentru obținerea cărții de identitate. În consecință, aceste două taxe vor fi eliminate la nivelul municipiului Mediaș.