ultimele zile de schi: păltiniș arena închide în curând, iar pe oncești sezonul mai continuă

Sezonul de schi se apropie de final în stațiunile din județul Sibiu, însă pârtiile încă oferă condiții foarte bune pentru iubitorii sporturilor de iarnă. Administratorii domeniilor schiabile spun că stratul de zăpadă rămâne consistent, iar turiștii mai au la dispoziție câteva zile pentru ultimele coborâri din acest sezon.

La Păltiniș Arena, sezonul se va încheia oficial pe 15 martie, iar starea pârtiilor este una foarte bună, potrivit lui Dan Gherman, General Manager Păltiniș Arena.

„Pârtiile sunt în prezent într-o stare excelentă, chiar putem spune că sunt în cea mai bună condiție din tot sezonul. Avem un strat de zăpadă de minimum 50 de centimetri pe toate pârtiile, iar în anumite zone acesta este mult mai consistent, ajungând chiar și la aproximativ 1,5 metri”, a declarat acesta.

Înainte de închiderea oficială, administratorii domeniului schiabil pregătesc și un eveniment special pentru turiști.

„Ultima zi de schi din acest sezon va fi 15 martie. Cu o zi înainte, pe 14 martie, organizăm evenimentul Slide & Freeze, prin care vom marca finalul sezonului de iarnă”, a mai spus Gherman.

Chiar dacă stratul de zăpadă este consistent, numărul turiștilor a început să scadă, pe fondul temperaturilor mai ridicate din orașe.

„Principalul factor este numărul de turiști și schiori. De obicei, atunci când temperaturile în oraș depășesc 16 grade Celsius, mulți dintre ei își schimbă activitățile sportive – renunță la schi și aleg bicicleta, rolele sau alte activități de primăvară”, explică managerul.

Mai puțini schiori în acest sezon

În acest sezon, Păltiniș Arena a înregistrat o scădere a numărului de schiori.

„Am avut cu aproximativ 20–30% mai puțini schiori față de alte sezoane. În ultimii 5–6 ani este destul de dificil să comparăm sezoanele între ele, deoarece fiecare a fost atipic. Au existat ani cu multă zăpadă naturală, dar și ani în care am avut de gestionat modificări legislative sau condiții meteo diferite.”

Administratorii spun că programul domeniului schiabil a rămas neschimbat pe tot parcursul sezonului.

„Programul nostru de funcționare este anunțat încă din luna octombrie și îl respectăm constant. În acest sezon nu am avut nicio modificare de program.”

Pâltinis Arena

Pentru a atrage turiști în perioadele mai puțin aglomerate, au fost organizate și promoții speciale.

„Am avut două campanii dedicate extrasezonului. Prima a fost pentru familii: dacă ambii părinți cumpărau skipass, copiii puteau schia gratuit, pe baza certificatului de naștere. A doua promoție a fost pentru studenți, care au primit taloane pentru o tombolă. Pe 15 martie vom extrage câștigătorul unui premiu de 2.000 de lei cash, oferit simbolic pentru plata chiriei.”

În ceea ce privește siguranța pe pârtie, sezonul a fost unul relativ liniștit.

„Au existat intervenții, însă nu au fost incidente majore. În general vorbim despre situații obișnuite pentru pârtii, precum entorse sau luxații.”

Pentru sezonul viitor, administratorii domeniului schiabil au deja planuri de dezvoltare.

„Dorim să continuăm proiectul de snowfarming și, în același timp, să amenajăm zona de la baza pârtiilor astfel încât să fie mai primitoare pentru turiști”, a mai spus Dan Gherman.

Pentru cei care doresc să profite de ultimele coborâri la Arena, un skipass pentru o zi întreagă costă 110 lei în timpul săptămânii și 130 de lei în weekend, în timp ce elevii și studenții achită un tarif unic de 100 de lei.

Pe pârtia Oncești se mai schiază, deocamdată

Pârtia Oncești

Și la pârtia Oncești, schiorii încă se pot bucura de zăpadă în această perioadă. Managerul domeniului schiabil spune că activitatea continuă, cel puțin în weekend, atât timp cât condițiile permit.

„Deocamdată pârtia rămâne deschisă și în acest weekend, cu program normal, între orele 09:00 și 17:00. Stratul de zăpadă este încă unul consistent, iar în această săptămână suntem siguri că se va putea schia în condiții bune”, a declarat managerul pârtiei, Nicole Boța.

Tarifele au rămas neschimbate, iar administratorii speră ca vremea să mai permită câteva zile de schi.

„Menținem aceleași prețuri pentru turiști. Chiar dacă anul acesta nu am avut atât de multă zăpadă naturală ca în alți ani, am reușit să menținem pârtia în condiții bune cu ajutorul zăpezii artificiale.”

Managerul spune că echipa pregătește deja planuri pentru sezonul viitor.

„Ne dorim ca sezonul următor să vină cu mai multe surprize pentru schiori. Lucrăm deja la câteva proiecte și îmbunătățiri care vor face experiența pe pârtie și mai plăcută pentru turiști.”

Turiștii pot schia cu un skipass de o zi care costă 120 de lei, în timp ce o singură urcare cu telescaunul a rămas la prețul de 10 lei.