ultimii elevi și dascăli sibieni blocați în dubai, au ajuns acasă ”via bratislava”: „am fost anunțate că trebuie să ajungem urgent la aeroport”

Ultimul grup de elevi și profesori din județul Sibiu, rămași blocați în Emiratele Arabe Unite din cauza situației tensionate din Iran, a revenit în România în noaptea de marți spre miercuri. Întoarcerea lor a avut loc în mai multe etape, iar o parte dintre aceștia au ajuns acasă abia mierduri dimineața.

Profesoara care a făcut parte din ultimul grup care a ajuns în Sibiu, după ce a fost blocată în Dubai din cauza războiului din Dubai, a povestit că repatrierea s-a realizat printr-un zbor organizat în colaborare cu autoritățile slovace.

„Noi am aterizat cu un zbor de repatriere la Bratislava, unde am fost așteptate de consulul României la Bratislava, împreună cu un alt reprezentant al ambasadei. În urma unei discuții telefonice cu consulul României în Abu Dhabi, în câteva ore am fost anunțate că trebuie să fim urgent, în maximum trei ore, la aeroportul Maktum din Dubai, pentru a pleca cu un zbor de repatriere organizat în colaborare cu Ambasada Slovaciei din Abu Dhabi. Consulul ne-a condus la un hotel din apropierea Ambasadei României la Bratislava, de unde ne continuăm drumul spre casă”, a transmis profesoara de la Liceul „Roth-Oberth” din Mediaș.

Profesoara povestește că Ministerul Afacerilor Externe, în colaborare cu Ministerul de Externe al Slovaciei, prin intermediul Ambasadei României la Abu Dhabi și al Ambasadei Slovaciei din Abu Dhabi, a repatriat în siguranță un grup de trei persoane, prin intermediul Mecanismului european de protecție civilă rescEU.

Aceștia au fost transportați de pe aeroportul DWC Dubai către Aeroportul Internațional din Bratislava, unde au fost întâmpinați târziu în noapte de reprezentanții Ambasadei României la Bratislava. Ulterior, au fost transferați la un hotel, de unde și-au continuat drumul spre România.

Mulțumiri din partea profesorilor

Profesoara a transmis și un mesaj de mulțumire pentru toți cei care au oferit sprijin în această perioadă dificilă. „Vrem să mulțumim din suflet tuturor celor care ne-au încurajat cu mesaje în această perioadă și ne-au fost alături la orice oră din zi și din noapte. Au trăit acele momente extrem de dificile alături de noi și au demonstrat prin asta că ne putem baza pe ei la orice încercare a vieții. De asemenea, grupul mulțumește pentru susținerea constantă a reprezentanților ambasadei din Abu Dhabi și pentru promptitudinea cu care au găsit cele mai bune soluții pentru repatriere, dar și celor din Bratislava pentru sprijinul oferit la fața locului, la aterizare. Încă o poveste de repatriere încheiată cu succes”, a transmis profesoara”, a mai transmis profesoara.

De asemenea, aceasta a adresat mulțumiri colegilor și conducerii Liceului Tehnologic Automecanica, precum și colegilor de clasă și profesorilor fiicelor sale, care le-au încurajat constant prin mesaje.

Reamintim că grupul face parte dintre cei 19 copii și profesori din Sibiu care au rămas blocați în Dubai după ce autoritățile din Emiratele Arabe Unite au închis complet spațiul aerian, pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu. Elevii participau la o excursie organizată în vacanța intersemestrială, iar deplasarea a fost una privată.