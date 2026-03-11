un deces și peste 400 de cazuri de pneumopatie raportate în sibiu

Cea de-a 10-a săptămână de monitorizare a afecțiunilor respiratorii în 2026 a arătat o nouă scădere a cazurilor de gripă și infecții acute ale căilor respiratorii superioare.

Comparativ cu săptămâna precedentă, numărul îmbolnăvirilor s-a redus semnificativ, ceea ce indică o tendință de diminuare a circulației virusurilor respiratorii în județ.

În schimb, numărul pneumopatiilor a rămas ridicat, depășind 400 de cazuri raportate. Cele mai multe cazuri au necesitat internare, afectând în special copiii mici și persoanele vârstnice, iar autoritățile sanitare continuă să monitorizeze atent evoluția acestor afecțiuni.

Gripă

În perioada 2-8 martie 2026, s-au înregistrat 15 cazuri de gripă, aproximativ jumătate față de săptămâna precedentă și mult mai puține comparativ cu perioada similară a anului trecut, când se raportau 198 de cazuri.

Dintre cele 15 cazuri, 8 au fost la persoane de 65 de ani și peste. Formele bolii au fost în general ușoare, iar internarea a fost necesară doar în 4 cazuri, în special la copii. Șase cazuri au fost confirmate prin teste de laborator, la 4 femei și 2 bărbați cu vârste între 59 și 93 de ani.

Vârstă Total cazuri Internări Decese % din total 0-1 3 1 0 20% 2-4 1 1 0 6,66% 5-14 1 1 0 6,66% 15-49 1 1 0 6,66% 50-64 1 0 0 6,66% >65 8 1 0 53,33%

Infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS)

Numărul cazurilor de IACRS a scăzut cu 461 față de săptămâna 9 și cu 728 față de aceeași perioadă a anului trecut, fiind raportate 1.083 de cazuri în total. Cele mai afectate grupuri au fost copiii și adulții tineri.

Vârstă Total cazuri Internări Decese % din total 0-1 116 28 0 10,71% 2-4 179 20 0 16,52% 5-14 248 3 0 22,89% 15-49 377 0 0 34,81% 50-64 98 0 0 9,04% >65 65 0 0 6%

Pneumopatii

Numărul pneumopatiilor rămâne ridicat, cu 428 de cazuri raportate în perioada 2-8 martie. Dintre acestea, 126 au necesitat internare, în special la copii mici și vârstnici. A fost raportat un deces, la un bărbat de 69 de ani, cu multiple comorbidități, internat pe secția Medicală II a celui mai mare spital din județ.

Vârstă Total cazuri Internări Decese % din total 0-1 34 28 0 7,94% 2-4 35 12 0 8,17% 5-14 15 5 0 3,50% 15-49 154 6 0 35,98% 50-64 82 30 0 19,15% >65 108 45 1 25,23%

Situația cumulată de la începutul sezonului gripal 2026