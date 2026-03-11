viitorii campioni ai româniei vin de la sibiu: puma club a dominat naționalele / foto

Desfășurat la Târgu Mureș la sfârșitul săptămânii trecute, Campionatul Național de Taekwon-do ITF a fost dominat de cei mai tineri sportivi ai clubului Puma Club Sibiu, care au obținut cele mai importante rezultate.

Sibienii s-au impus la categoria Pre-juniori, unde au obținut locul I în clasamentul general, și au ocupat locul al III-lea la Juniori.

Cel mai bun sportiv al competiției la categoria Juniori a fost desemnat David Trîmbițaș, confirmând că „pepiniera pumelor” promite viitori campioni.

„În urma rezultatelor obținute la competiția de la Târgu Mureș, Puma va asigura 14 sportivi în lotul național al României, care va participa la Campionatul European de Taekwon-do ITF 2026, organizat la Maribor, în Slovenia, în luna aprilie. Este o confirmare a muncii sportivilor și antrenorilor noștri”, a declarat Alin Lazurca, președintele clubului Puma Sibiu.

În cadrul evenimentului de la Târgu Mureș, clubul sibian a primit și trofee pentru rezultatele excepționale obținute în anul competițional precedent:

• Campioni absoluți – 2025

• Campioni la seniori – 2025

• Campioni la juniori – 2025

• Vicecampioni la pre-juniori – 2025.